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FRANCE

RC Lens, FC Nantes, PSG : nouvelle polémique à venir avec un report, le Racing enfin écouté ?

Par Raphaël Nouet - 15 Avr 2026, 09:37
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Joseph Oughourlian avant un match du RC Lens face au Paris FC.

Après la qualification du PSG pour les demi-finales de la Champions League, la Ligue devrait avancer le match entre le RC Lens et le FC Nantes au 8 mai. Mais cette fois, le Racing a la main.

Dès la qualification du PSG pour les demi-finales de la Champions League, hier soir après sa victoire à Liverpool (2-0), le compte X Actu Ligue 1 a annoncé que la Ligue allait continuer d’aménager le calendrier du championnat pour que le club de la capitale puisse aller le plus loin possible. Et qu’en conséquence, le match entre le RC Lens et le FC Nantes comptant pour la 33e journée allait être avancé du samedi 9 mai au vendredi 8. Quel rapport avec le PSG ? Mystère. Mais cela va encore provoquer une polémique car la 33e journée, comme la 34e, est censée voir tous ses matches débuter à la même heure…

Cette fois, ce n’est qu’une proposition de la Ligue

Mais contrairement à ce qui s’est passé avec Lens-PSG, où le conseil d’administration avait voté à l’unanimité pour déplacer la rencontre malgré l’opposition des Sang et Or, le Racing pourrait cette fois en sortir vainqueur. En effet, Laurent Mazure rappelle sur X que dans son communiqué du 26 mars, la Ligue a proposé au Racing de décaler son match contre Nantes en cas de qualification du PSG pour les demi-finales de la Champions League. Il ne tient donc qu’aux Sang et Or de repousser cette proposition et de jouer le samedi, comme convenu.

Reste que ce nouvel aménagement pour favoriser le parcours européen du PSG va encore provoquer des tensions au sein du football français, qui regrette tous les privilèges accordés au club du Qatar…

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

17/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)
21/04 : RC Lens-Toulouse (demi-finales de Coupe de France)
26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)
03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)
09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)
13/05 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)
16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)
23/05 : Finale de Coupe de France

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