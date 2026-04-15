Un média autrichien annonce un intérêt du RC Lens pour le défenseur central Serge-Philippe Raux-Yao (26 ans), courtisé l’été dernier par l’ASSE et qui joue en Autriche.
L’Autriche est devenue le terrain de chasse privilégié de Jean-Louis Leca. L’été dernier, le directeur sportif du RC Lens y a récupéré deux des meilleurs Sang et Or de cette saison, Samson Baidoo, arrivé en provenance du Red Bull Salzbourg, et Mamadou Sangaré, qui a pour sa part débarqué du Rapid de Vienne. L’un des partenaires du milieu de terrain chez le finaliste de la Coupe des Coupes 1996 est aujourd’hui dans le viseur de l’ancien gardien. Selon Sky Sport Autriche, le Racing s’intéresserait au défenseur central Serge-Philippe Raux-Yao.
Le Rapid ouvert à une vente de Raux-Yao
Un nom qui n’est pas inconnu en France puisque le joueur de 26 ans est né en banlieue parisienne, qu’il a été formé à l’AJ Auxerre et surtout qu’il était dans le viseur de l’AS Saint-Etienne l’été dernier. Les Verts avaient finalement abandonné cette piste, que Leca a récupérée. Selon Sky Sport, le RC Lens n’aurait pas encore formulé d’offre mais le Rapid serait ouvert à une vente. Il est précisé que le club autrichien attend « une somme à sept chiffres », ce qui correspond à la valeur de Raux-Yao (3,5 M€ selon Transfermarkt).
18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€
Malgré sa grande taille (1,97m), ce Franco-Ivoirien peut évoluer dans le couloir gauche de la défense. Et, point important pour Pierre Sage, le Rapid joue avec une défense à trois. Serge-Philippe Raux-Yao ne serait donc pas dépaysé s’il était transféré en Artois cet été !
Le calendrier de fin de saison du RC Lens
17/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)
21/04 : RC Lens-Toulouse (demi-finales de Coupe de France)
26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)
03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)
09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)
13/05 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)
16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)
23/05 : Finale de Coupe de France