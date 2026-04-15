La démonstration de force du PSG hier soir à Anfield (2-0) a impressionné l’ensemble des médias français, qui le voient conserver la Champions League.

Ce mercredi matin, pas un média français ne passe sous silence la victoire du PSG à Liverpool (2-0). Il faut dire que les champions d’Europe ont impressionné à Anfield. Sous un crachin typiquement anglais et face à des Reds qui ont jeté toutes leurs forces dans la bataille, les Parisiens ont longtemps fait le dos rond, montrant des qualités de combattants qu’on ne leur connaissait pas forcément. Et puis, une fois la tempête passée, ils ont marqué sur contre-attaque, Ousmane Dembélé inscrivant un doublé synonyme de victoire. Et de confirmation que ce PSG a toutes les qualités nécessaires pour conserver la Champions League.

« Le PSG me semble injouable, intouchable, invincible ! »

Grand supporter parisien mais premier critique, Daniel Riolo n’a cette fois rien à dire. Sur RMC hier, le journaliste a lâché : « Le PSG me semble injouable, intouchable, invincible ! Pourquoi je suis impressionné ? D’abord parce que c’est rare de gagner les deux matches dans des quarts de finale de Champions League. Et puis, tu as une capacité à souffrir, ce n’est pas du tout ce qu’on est habitués à voir avec le PSG donc ils nous montrent qu’ils sont également capables de passer une mi-temps le cul collé à leur surface. C’est très rassurant ! Tu vois un Marquinhos, qu’on dit usé, vieillissant, qui fait un gros match. Pacho, il a raté une intervention ce soir, le reste il est énorme. Slot, en face, il a tout essayé ! Il a envoyé tous les attaquants de la terre, ça revenait dans tous les sens et non seulement tu n’as pas subi, tu n’as pas encaissé de but mais tu reviens avec une victoire 2-0. Mais si tu n’es pas impressionné après ça, tu ne l’es jamais ! ».

Luis Enrique s’est montré plus mesuré dans son analyse mais on a pu deviner à travers ses paroles combien il était heureux de diriger cette équipe : « C’est un vrai plaisir d’avoir ce type de joueurs, d’être dans ce club, et d’avoir des supporters comme les nôtres, c’est incroyable. Leur soutien, c’est toujours une chose très positive pour nous et on est très content de montrer et de profiter de ce type de match ». Des propos qui semblent confirmer que l’Espagnol va prolonger avec le PSG, lui qui est en discussions pour un nouveau contrat qui le ferait rester à Paris jusqu’en 2030. Après ce genre de soirée, tout le monde sera d’accord pour allonger l’union démarrée en 2023 !

Le calendrier de fin de saison du PSG

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

22/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League