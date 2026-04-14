Le PSG a tenu bon dans l’enfer d’Anfield, doublant l’avantage de deux buts acquis à l’aller. Il est qualifié pour les demi-finales de la Champions League mais a perdu deux joueurs…

C’était un vrai temps anglais dans une vraie ambiance anglaise. Dans un Anfield surchauffé où a raisonné un You’ll Never Walk Alone à vous donner la chair de poules, le PSG était attendu au tournant. Et le crachin qui s’est abattu sur la Mersey pendant tout le match n’a fait qu’ajouter de l’épique à des débats qui n’en manquaient pas. Car l’intensité a été énorme pendant 90 minutes ! Mais les champions d’Europe ont tenu bon. Mieux, ils n’ont concédé que très peu d’occasions aux Reds, hormis dans la dernière demi-heure. Marquinhos a réalisé un sauvetage sensationnel en première période, évitant à son équipe de passer un sale quart d’heure (voire plusieurs…).

Mendes et Doué blessés, le bémol de la soirée

Le PSG a prouvé lors de ce match qu’en plus d’être une machine à jouer et à inscrire des buts, il savait également lutter quand le besoin s’en faisait sentir. Le point négatif de la soirée, c’est qu’il a perdu deux joueurs sur blessure : Nuno Mendes en première période et Désiré Doué en seconde. Les deux semblent souffrir de pépins musculaires. Reste à déterminer s’ils sont importants ou bénins car les demies de la Champions League vont arriver vite (fin avril)…

Dans cette bataille face au LFC, tous les Parisiens méritent une mention mais citons Safonov, qui a eu fort à faire dans le domaine aérien, Marquinhos et Pacho qui ont fait bonne garde dans l’axe et Kvaratskhelia, qui n’a pas ménagé ses efforts. Le Géorgien est toujours au niveau en Champions League. Dembélé a raté une grosse occasion d’entrée et a mis du temps à s’en remettre, mais son doublé (72e, 91e) est venu rappeler qu’il est le Ballon d’Or en titre. Dans les flops très relatifs, le milieu Neves-Vitinha-Zaïre-Emery, lui, a été plus en difficulté qu’à l’accoutumée, même si lui aussi a bien lutté.

Le calendrier de fin de saison du PSG

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

22/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League