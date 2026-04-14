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FRANCE

Liverpool – PSG : 2 grosses blessures dès la première période !

Par Raphaël Nouet - 14 Avr 2026, 21:55
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Nuno Mendes face à Alexis Mac Allister lors de Liverpool-PSG.

Très intense, le quart de finale retour de Champions League entre le PSG et Liverpool a vu deux joueurs sortir sur blessure en première période, un de chaque côté.

Comme attendu, ça va très vite, ce soir à Anfield, entre Liverpool et le Paris Saint-Germain. Les deux équipes mettent un maximum d’engagement sur chaque centimètre carré de terrain et, forcément, il y a de la casse ! Deux joueurs sont déjà sortis sur blessure, un de chaque côté. Côté parisien, c’est Nuno Mendes qui a cédé sa place à Lucas Hernandez à la 38e minute. Le Portugais semble souffrir d’une blessure musculaire mais il faudra attendre le premier retour de Luis Enrique à la fin du match pour en savoir davantage.

Coupe du monde compromise pour Ekitiké ?

Mais le gros coup dur est la sortie d’Hugo Ekitiké à la demi-heure de jeu, peu avant celle de Mendes. Alors qu’il s’apprêtait à sprinter, l’attaquant de Liverpool (et ancien Parisien) s’est effondré. Il est sorti sur civière, en pleurs, ce qui n’augure rien de bon. S’est-il rompu le tendon d’Achille comme tout le laisse à supposer ? Ou s’agit-il plutôt d’une blessure musculaire à un mollet ? Là aussi, il faudra attendre pour avoir une réponse. Mais s’il s’agit d’une rupture du tendon d’Achille, il est d’ores et déjà forfait pour la Coupe du monde avec les Bleus alors qu’il avait une vraie carte à jouer.

Espérons que la deuxième période de ce match très intense ne fera pas plus de casse car le PSG, bien parti pour se qualifier, a de grosses échéances à venir, notamment les demies de C1 face au Bayern Munich ou au Real Madrid…

Le calendrier de fin de saison du PSG

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)
22/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)
26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)
28/04 : Demi-finale aller de la Champions League
03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)
05/05 : Demi-finale retour de la Champions League
09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)
13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)
16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)
30/05 : Finale de la Champions League

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