PSG Mercato : un ancien de Ligue 1 qui vient de marquer l’histoire échappe à Paris

Le jeune attaquant de Bournemouth, Eli Junior Kroupi, attire de plus en plus les regards des plus grands clubs européens. Selon plusieurs sources de mercato, dont CaughtOffside, Liverpool et Chelsea auraient déjà pris une longueur d’avance sur le PSG dans ce dossier très suivi en Premier League.

Liverpool et Chelsea déjà très actifs

D’après les informations relayées, Liverpool et Chelsea surveillent de très près l’évolution du jeune buteur français de 19 ans. Les deux clubs anglais seraient particulièrement déterminés à avancer sur ce dossier dès le prochain mercato estival, avec une volonté claire de conclure rapidement un accord.

Les scouts des deux géants de Premier League suivent ses performances depuis plusieurs mois et considèrent Kroupi comme un profil à fort potentiel pour l’avenir.

Le PSG encore en retrait dans le dossier

De son côté, le PSG s’intéresse également au joueur, mais de manière moins avancée que ses concurrents anglais. L’intérêt du club parisien est réel, mais selon les sources citées, il n’est pas encore aussi concret que celui de Liverpool ou Chelsea, qui ont déjà entamé des démarches plus actives.

Le PSG reste toutefois attentif à l’évolution du dossier, dans un contexte où le club cherche régulièrement à renforcer son secteur offensif avec de jeunes talents prometteurs.

Bournemouth fixe ses conditions

Arrivé récemment en provenance du FC Lorient, Eli Junior Kroupi s’est rapidement imposé comme l’un des jeunes attaquants les plus prometteurs de Premier League.

Bournemouth, conscient de l’intérêt grandissant autour de son joueur, aurait fixé un prix de départ estimé entre 55 et 60 millions de livres sterling. Une somme importante, mais jugée cohérente au regard de son potentiel et de sa progression rapide en Angleterre.

Un talent en pleine explosion

Formé au FC Lorient, Kroupi confirme saison après saison les attentes placées en lui. Son adaptation rapide au football anglais et sa capacité à être décisif attirent désormais l’attention des plus grands clubs européens. Cette saison, il compte 10 buts marqués en 29 matchs avec les Cherries, et c’est d’ailleurs une première historique au XXIe siècle pour un U20 disputant sa première saison dans le championnat anglais.

Liverpool et Chelsea apparaissent aujourd’hui comme les clubs les plus avancés dans le dossier, tandis que le PSG reste en embuscade.

Un mercato à suivre de très près

Le dossier Eli Junior Kroupi s’annonce comme l’un des feuilletons du prochain mercato estival. Entre l’intérêt concret de Liverpool et Chelsea, et la vigilance du PSG, l’avenir du jeune attaquant pourrait rapidement basculer.

Bournemouth, de son côté, n’a aucune intention de brader son talent et entend bien faire monter les enchères. Et on les comprend !