Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu d’artifice d’incertitudes agite déjà le mercato estival, alors que le nom d’Eli Junior Kroupi est sur toutes les lèvres. À 19 ans, l’attaquant français affole les radars européens et cristallise la tension entre le PSG et Bournemouth. La bataille ne fait que commencer.

Arrivé à Bournemouth en février 2025, Eli Junior Kroupi confirme tout son talent. Son impact est déjà retentissant en Premier League : 8 buts inscrits en 21 matchs, un ratio qui force le respect pour un joueur de son âge. Formé à Lorient, Kroupi a su s’imposer au sein de l’élite anglaise grâce à sa polyvalence : avant-centre de formation, il est tout aussi à l’aise sur l’aile gauche ou en soutien des attaquants.

Sa progression est fulgurante. En moins de deux ans, sa valeur marchande a explosé, passant de 400 000 euros à 22 millions. L’impact du Français est tel que, malgré seulement 42 % de titularisations et moins de 900 minutes jouées cette saison, il assure près de 19 % des buts des Cherries. Chaque apparition, chaque but, alimente les spéculations sur la suite de sa carrière.

Le PSG, Real, Chelsea, Liverpool : la concurrence s’organise

Le profil de Kroupi résonne désormais bien au-delà de la côte anglaise. Le PSG suit attentivement ses performances et le considère comme une option majeure pour anticiper d’éventuels changements offensifs. Paris n’est pas seul : le Real Madrid, Chelsea et Liverpool se tiennent en embuscade, prêts à dégainer. Cette effervescence parmi les géants européens rappelle d’ailleurs les nouvelles ambitions d’Eden Hazard pour la saison prochaine au Real Madrid, signe que le visage du football pourrait encore changer cet été.

Ce n’est plus qu’une question de semaines avant de voir si l’un de ces clubs saura séduire un jeune talent dont le potentiel technique et la maturité font déjà figure d’exception.

Bournemouth cherche à verrouiller sa pépite

Face à ce tourbillon d’intérêt, Bournemouth joue ses cartes. Les dirigeants anglais n’ont aucune intention de céder facilement. Kroupi est sous contrat jusqu’en 2030, une durée qui laisse le temps aux Cherries de peser chaque offre. Pour contrer les assauts venus de France et d’ailleurs, le club a préparé une proposition de prolongation avec augmentation salariale doublée.

Un signal fort envoyé au joueur et à son entourage. Le club affirme ainsi son ambition de bâtir autour de Kroupi, quitte à bouleverser ses standards financiers internes. Le joueur doit donc trancher entre la perspective d’un nouveau statut en Angleterre ou l’appel du très haut niveau européen, incarné entre autres par le PSG.

Un feuilleton à suivre : le PSG prêt à casser sa tirelire ?

Jamais le suspense n’aura été aussi haletant autour du dossier Kroupi. Avec une concurrence internationale à l’affût et un Bournemouth déterminé à ne rien lâcher, chaque jour apporte son lot d’incertitudes. Le PSG, soucieux de renouveler sa ligne offensive, doit peser le pour et le contre : investir massivement ou risquer de voir filer le phénomène sous d’autres cieux.

L’issue reste totalement imprévisible. Mais une certitude subsiste : l’avenir d’Eli Junior Kroupi sera l’un des pivots du prochain marché des transferts. Paris devra prendre une décision forte pour rafler la mise. Les regards resteront rivés sur ce duel, qui promet de tenir en haleine jusqu’au bout.

