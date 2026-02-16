OM, PSG : Di Meco reprend Dembélé de volée !

L’ancien défenseur de l’OM Eric Di Meco n’a pas compris le coup de gueule d’Ousmane Dembélé après la défaite du PSG à Rennes.

Après la défaite du PSG à Rennes (1-3) vendredi soir, Ousmane Dembélé avait pointé le pale visage montré par le PSG. « On est très mal rentrés dans le match. Je pense qu’on doit mettre plus d’envie, on doit surtout jouer pour le Paris Saint-Germain pour pouvoir gagner des matchs. Parce que si on joue tout seul sur le terrain, ça ne va pas aller, on ne va pas gagner les titres qu’on veut. La saison dernière, on a mis le club, le fanion, le Paris Saint-Germain devant, avant de penser à soi-même. Je pense qu’on doit retrouver ça, surtout sur ces matchs là. On sait qu’on est sur la deuxième partie de saison. C’est le Paris Saint-Germain qui doit être en premier, pas les individualités. On doit jouer pour le club d’abord au lieu de penser à soi-même.»

Di Meco déplore les propos de la star du PSG

Des mots forts, auxquels Luis Enrique avait répondu : «Je n’accorde aucune valeur aux propos que tiennent les joueurs à la fin d’un match. Je ne permettrai jamais à un joueur d’être au dessus du club. Là dessus c’est clair. Le responsable de l’équipe, c’est moi. » Ce lundi, Eric Di Meco s’est invité dans ce débat. Avec une position bien tranchée : « Je n’ai pas compris. Un taulier sait quand il parle et lorsqu’il le fait il est juste. En une semaine, il a dit tout et son contraire. Réglez vos comptes dans le vestiaire! » A méditer. Ou non !