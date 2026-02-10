À LA UNE DU 10 FéV 2026
PSG Mercato : Paris et le Real Madrid s'arrachent un buteur bien connu de l'OL qui choque la Premier League

Par Bastien Aubert - 10 Fév 2026, 12:00
💬 Commenter
Eli Junior Kroupi (Bournemouth)
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

À 19 ans à peine, Eli Junior Kroupi fait chavirer les fans de football et secoue déjà le marché des transferts. Avec des débuts électriques sous le maillot de Bournemouth en Premier League, le phénomène français s’impose comme la cible prioritaire des plus grands clubs d’Europe comme le PSG ou le Real Madrid.

Drôle de trajectoire pour Eli Junior Kroupi. Arrivé cet été à Bournemouth en provenance de Lorient contre un chèque initial de 10 millions d’euros, l’attaquant de 19 ans n’a pas tardé à justifier l’investissement. Précoces et décisifs, ses 8 buts inscrits en 20 matches de championnat ont fait de lui la grande révélation de la saison. Il impressionne par sa maturité, sa lucidité devant le but et sa capacité à porter le danger dès ses premiers pas dans l’élite anglaise.

Titulaire à seulement 44 % du temps mais toujours influent dans le jeu, l’attaquant français excelle par son efficacité et sa polyvalence, que ce soit dans l’axe ou sur l’aile. Sa progression fulgurante résonne jusque dans les rangs de l’équipe de France Espoirs, où il compte déjà 3 buts en 5 sélections. Pour tout savoir sur son ascension, consultez ce aperçu détaillé de son profil et des grandes étapes de sa carrière.

L’OL a aussi déjà eu un oeil sur Kroupi

La vague d’enthousiasme générée par Kroupi dépasse rapidement la côte sud de l’Angleterre. Selon The Sun, des clubs historiques foncent sur le jeune tricolore, chacun déterminé à rafler la mise avant la concurrence.

  • Paris Saint-Germain, séduit par l’opportunité de rapatrier sur le sol français un crack de la nouvelle génération
  • Liverpool, qui multiplie les observations et cherche un atout offensif pour la nouvelle ère
  • Real Madrid, toujours friand de talents prometteurs
  • Chelsea, en quête de renouveau sur le front de l’attaque

La valeur du joueur a d’ailleurs explosé : sa côte de transfert tutoie désormais les 80 millions d’euros, illustrant la vitesse à laquelle il s’est imposé sur le marché. Cette situation rappelle l’intérêt manifeste que d’autres clubs, comme l’OL, lui ont longtemps porté.

Bournemouth veut blinder son joyau

L’heure est à la défense à Bournemouth. Les dirigeants ne veulent surtout pas perdre la main sur leur buteur et préparent un contrat XXL pour le sécuriser dès cet hiver. L’objectif ? Prolonger Kroupi à l’image de la stratégie concluante menée pour Semenyo, et poser les bases d’une vente record dans l’histoire du club si une offre démesurée finit par tomber.

Les discussions sont déjà engagées. À Bournemouth, on voit grand : garder le joueur encore au moins une saison, augmenter significativement ses émoluments et, surtout, envoyer un signal fort face à la meute européenne. Les supporters retiennent leur souffle mais savent que la donne pourrait changer à tout moment face à la puissance financière des clubs en course. Suivez les derniers développements et rumeurs sur la situation contractuelle et l’avenir de Kroupi.

Jusqu’où ira-t-il ? Record du club et avenir chez les Bleus

Déjà valorisé quatre fois plus que son prix d’achat, Kroupi est en passe de pulvériser le record des ventes à Bournemouth. Mais le plus grand challenge pourrait se jouer en sélection nationale, alors que les performances du jeune buteur poussent certains à l’imaginer dans la liste pour la Coupe du Monde 2026.

Son impact grandissant chez les Espoirs, sa maturité tactique et son sang-froid font de lui une valeur montante du football français. L’excitation est à son comble : la course s’annonce longue mais passionnante, et nul doute que le nom de Kroupi ne quittera pas la une des journaux dans les prochains mois. Pour un panorama plus large de son actualité sur le mercato, vous pouvez consulter le fil continu des informations qui lui sont dédiées.

