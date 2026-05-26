Le Stade Rennais aura les moyens de ses ambitions au mercato estival et vise déjà une recrue en Premier League.

Le Stade Rennais continue de structurer un mercato ambitieux. Sous l’impulsion de Franck Haise et avec le soutien de la famille Pinault, le club breton explore désormais des pistes solides en Angleterre pour renforcer son secteur défensif.

Le Stade Rennais suit Estève

Priorité identifiée : l’axe gauche de la défense. Le SRFC veut recruter un joueur capable d’apporter à la fois puissance, relance propre et volume de jeu, tout en offrant des solutions supplémentaires dans la construction depuis l’arrière. Dans cette optique, un nom ressort avec insistance : Maxime Estève. Le défenseur français de 23 ans, passé par Montpellier, évolue aujourd’hui à Burnley où il s’est imposé comme un élément clé.

Repositionné dans un rôle axial fort, il incarne un profil moderne, apprécié pour sa qualité de relance et sa capacité à gagner les duels. Selon le site Jeunes Footeux, le Stade Rennais s’est déjà renseigné sur sa situation mais le dossier s’annonce complexe. Burnley, qui vient de prolonger son joueur jusqu’en 2030, n’a aucune intention de le céder facilement. Le club anglais considère Estève comme un pilier de son projet et ne compte pas brader un élément aussi important malgré une situation sportive contrastée.

Thomasson officialisé dans la journée

Les dirigeants britanniques auraient fixé la barre très haut, avec une demande comprise entre 25 et 30 millions d’euros. Un montant qui reflète à la fois son importance dans l’effectif et son potentiel à long terme. De quoi refroidir sérieusement les premières intentions rennaises. En interne, le Stade Rennais sait que ce type d’opération nécessite soit un investissement majeur, soit une alternative plus accessible sur le marché.

Franck Haise pousse pour renforcer son secteur défensif rapidement afin de poser les bases de sa nouvelle organisation tactique. Le club breton ne ferme pas la porte, mais devra arbitrer entre ambition sportive et réalisme financier. Dans le même temps, un autre dossier avance en parallèle : celui d’Adrien Thomasson. Le milieu expérimenté, meilleur passeur de Ligue 1 cette saison, est attendu dans la journée pour son officialisation. La première recrue officielle du Stade Rennais est imminente.