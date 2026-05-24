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FRANCE

Stade Rennais Mercato : coup de tonnerre pour Samba, un nouveau gardien titulaire en approche ?

Par Fabien Chorlet - 24 Mai 2026, 09:00
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Brice Samba (Stade Rennais)

Un nouveau portier titulaire pourrait débarquer cet été à Rennes et venir remplacer Brice Samba.

Après le sacre du RC Lens en Coupe de France ce vendredi soir, le Stade Rennais, qui a terminé la saison à la sixième place de Ligue 1, disputera la prochaine Ligue Europa. Le club breton peut désormais pleinement se tourner vers le prochain mercato estival.

Un nouveau gardien titulaire pour Haise la saison prochaine ?

Selon les informations du compte X @jonathan35001, toujours très bien informé sur l’actualité du SRFC, les dirigeants rennais rechercheraient activement un nouveau gardien titulaire pour la saison prochaine et auraient déjà activé plusieurs pistes menant à des portiers évoluant en Ligue 1 ou passés par le championnat français.

Une décision forte du board rennais qui pourrait fragiliser la situation de Brice Samba. Arrivé l’hiver dernier à Rennes en provenance du RC Lens, l’international français pourrait perdre sa place de numéro 1 dans la hiérarchie de Franck Haise la saison prochaine, voire quitter le club dès cet été.

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