Stade Rennais : une énorme menace plane sur Arnaud Pouille à cause du mercato

Le Stade Rennais est au cœur de nouvelles spéculations autour de son mercato, notamment avec l’encadrement strict du rôle d’Arnaud Pouille dans la gestion des transferts.

Le Stade Rennais est au cœur de nouvelles discussions autour de sa direction. Tout est parti d’une discussion sur X autour de la future arrivée de Charlie Cresswell, qui a rapidement dévié sur le rôle d’Arnaud Pouille, président rennais. L’insider Jonathan a alors affirmé : « Pouille n’a plus le droit de mettre son nez dans les transferts sous peine de prendre la porte. » Une petite phrase qui relance les interrogations sur la place réelle d’Arnaud Pouille dans la stratégie du club.

Arnaud Pouille surveillé de près

En effet, il se murmurait déjà que l’arrivée de Nicolas de Tavernost dans l’environnement du Stade Rennais il y a plusieurs semaines allait s’accompagner d’un renforcement du contrôle interne autour d’Arnaud Pouille, avec une volonté de “surveiller” le dirigeant en raison de son passé au RC Lens et de certaines décisions jugées discutables dans sa gestion financière. Réputé pour surpayer des joueurs, à la fois en transfert et en salaire, l’ancien dirigeant lensois serait donc serré de près en Bretagne. Une manière de limiter son contrôle sur des dossiers où il n’est logiquement pas le premier décideur, contrairement à Loïc Désiré avec son rôle de directeur sportif.