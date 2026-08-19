La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Déclaré intransférable par Franck Haise cet été, Estéban Lepaul (26 ans) est courtisé de toutes parts et ne serait plus sur de rester au Stade Rennais cet été.

Le mercato du Stade Rennais pourrait donc réserver une nouvelle surprise d’ici à septembre. Déclaré intransférable par Franck Haise au début de l’été, Estéban Lepaul ne manquerait désormais pas de prétendants.

Lepaul ciblé par plusieurs clubs européens

Selon L’Équipe, l’attaquant de 26 ans figurerait dans les short-lists de plusieurs clubs européens. L’Atlético de Madrid aurait notamment inscrit son nom sur ses tablettes. En Italie, Côme et Naples seraient également attentifs à sa situation. Deux clubs anglais, dont les noms n’ont pas filtré, surveilleraient eux aussi le joueur. Une concurrence qui montre à quel point Lepaul a vu sa cote grimper ces derniers mois.

Le Stade Rennais avait pris les devants en sécurisant l’avenir de son attaquant. Lepaul a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2030, preuve de l’importance accordée au joueur par le club breton. Franck Haise compte également sur lui dans son projet. Le technicien rennais avait ainsi clairement affiché sa volonté de conserver l’attaquant, allant jusqu’à le considérer comme intransférable. Mais le marché pourrait rapidement rebattre les cartes.

Il faudra une offre énorme pour convaincre le Stade Rennais

Malgré l’intérêt grandissant de plusieurs clubs européens, un départ de Lepaul reste loin d’être acquis. L’Équipe précise qu’il faudrait énormément pour détourner le joueur de Rennes. Le Stade Rennais n’aurait donc aucune intention de faciliter son départ. Sa prolongation jusqu’en 2030 offre d’ailleurs une position particulièrement confortable au club breton. Rennes dispose du temps et du pouvoir de négociation nécessaires pour repousser les éventuelles offensives. Pour Franck Haise, conserver Lepaul constituerait évidemment une excellente nouvelle.

Alors que le Stade Rennais cherche encore à remodeler son effectif, perdre un joueur que l’entraîneur considère comme essentiel serait un véritable coup dur. Le club devra donc rester attentif aux propositions qui pourraient arriver dans les dernières semaines du mercato. L’Atlético, Naples, Côme et plusieurs formations anglaises pourraient tenter leur chance. Mais pour l’instant, Estéban Lepaul reste bien un joueur du Stade Rennais. Et compte tenu de son nouveau contrat et du prix nécessaire pour convaincre Rennes, il faudra sans doute une offre XXL pour faire vaciller la position du club breton.