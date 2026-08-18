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FRANCE

Stade Rennais : Toulouse réagit au départ de Cresswell avec un espoir de Milan

Par Wladimir DELCROS - 18 Août 2026, 20:28
Stade Rennais : Toulouse réagit au départ de Cresswell avec un espoir de Milan

Quelques jours après le transfert de Charlie Cresswell au Stade Rennais, Toulouse tient son renfort en défense centrale. Le TFC mise sur David Odogu, jeune international allemand arrivé à l’AC Milan contre 7 M€ l’été dernier.

Odogu prêté un an au TFC

Le Toulouse FC n’a pas tardé à combler le vide laissé par Charlie Cresswell. Selon les informations de Foot01, David Odogu rejoint les Violets dans le cadre d’un prêt d’une saison en provenance de l’AC Milan.

Âgé de 20 ans, le défenseur central allemand d’origine nigériane va tenter de trouver en Ligue 1 le temps de jeu qui lui a manqué en Italie. Toulouse récupère ainsi un élément prometteur, encore en quête de repères au plus haut niveau.

Un investissement de 7 M€ à Milan

Pur produit de la formation de Wolfsburg, Odogu avait quitté son club formateur l’été dernier pour rejoindre l’AC Milan. Le club lombard avait alors déboursé 7 M€ pour s’attacher ses services, preuve du potentiel entrevu chez le jeune défenseur.

Son premier exercice en Serie A n’a toutefois pas répondu aux attentes. Odogu n’a disputé que cinq minutes en championnat sur l’ensemble de la saison, sans parvenir à s’installer dans la rotation milanaise. Ce prêt doit lui permettre de franchir une nouvelle étape.

Le marché des défenseurs reste animé

Le mouvement intervient dans un marché particulièrement actif à ce poste. En Angleterre, Fulham avance notamment sur plusieurs profils, dont Abdelhamid Aït Boudlal, également lié au Stade Rennais.

Toulouse tente un pari mesuré

Après le départ de Cresswell à Rennes, le TFC fait donc le choix d’un joueur plus jeune et encore peu expérimenté. L’opération limite les risques financiers tout en offrant à Odogu une véritable occasion de lancer sa carrière. Son adaptation rapide sera désormais l’un des enjeux du début de saison toulousain.

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