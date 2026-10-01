Stade Rennais : Dembélé rappelle un chiffre fort sur la formation rennaise

Ousmane Dembélé n’oublie pas d’où il vient. En conférence de presse, l’international français a souligné la place occupée par le Stade Rennais dans la formation des Bleus, avec un chiffre particulièrement parlant.

Dembélé met en avant son club formateur

Pur produit de la formation du Stade Rennais, Ousmane Dembélé reste attaché à la maison Rouge et Noire. L’attaquant français l’a encore démontré en conférence de presse, au moment d’évoquer le travail réalisé par son ancien club auprès des jeunes joueurs.

« Au Stade Rennais, sept joueurs ont été formés et sont en équipe de France aujourd’hui », a ainsi rappelé le natif de Vernon dans une séquence relayée par Actu Foot. Une sortie courte, mais suffisamment claire pour mettre en lumière le savoir-faire rennais.

Un chiffre qui valorise le travail rennais

Ousmane Dembélé ne cite pas les sept joueurs concernés, mais son message dépasse les cas individuels. L’ancien Rennais insiste surtout sur la capacité du club breton à accompagner des éléments prometteurs jusqu’au plus haut niveau et, pour certains, jusqu’à l’équipe de France.

Cette déclaration offre également un joli coup de projecteur au centre de formation du Stade Rennais. Voir autant de joueurs passés par le club réunis chez les Bleus constitue une vraie source de fierté pour Rennes, dont le travail auprès des jeunes occupe depuis longtemps une place importante dans le projet sportif.

Rennes reste à part pour l’international français

Lancé au plus haut niveau sous les couleurs rennaises, Dembélé conserve manifestement un lien particulier avec son club formateur. Son passage en Bretagne a marqué le début d’un parcours qui l’a ensuite conduit loin de Rennes, sans lui faire oublier ses premières années chez les professionnels.

Le champion du monde 2018 avait rapidement attiré les regards grâce à ses qualités offensives. Son éclosion spectaculaire avait notamment été résumée à travers deux statistiques révélatrices de ses débuts avec les Rouge et Noir.

Un clin d’œil qui dépasse son propre parcours

Cette fois, Ousmane Dembélé n’a toutefois pas cherché à revenir sur sa trajectoire personnelle. Il a préféré valoriser l’ensemble de la filière rennaise et le poids du club dans le vivier tricolore. Une manière de partager la lumière avec les éducateurs et tous ceux qui participent à la formation en Bretagne.

Avec ce rappel chiffré, l’international français adresse donc un clin d’œil appuyé à Rennes. Et confirme que, malgré les années et les différentes étapes de sa carrière, le Stade Rennais conserve une place à part dans son histoire.