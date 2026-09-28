Stade Rennais, FC Barcelone : le verdict approche pour l’ex-pépite du Barça

Toujours sans la moindre minute avec Nuremberg, Mika Faye commence néanmoins à convaincre Miroslav Klose à l’entraînement. Le défenseur prêté par le Stade Rennais pourrait profiter du prochain match amical pour enfin se montrer.

Klose voit une progression chez Faye

On vous en parlait dimanche : l’avenir de Mika Faye reste étroitement surveillé par le FC Barcelone. Le défenseur de 22 ans, prêté par le Stade Rennais à Nuremberg, n’a toujours pas disputé la moindre minute cette saison. Mais un premier signal encourageant vient d’être envoyé par son entraîneur, Miroslav Klose.

Le technicien allemand constate une progression du Sénégalais depuis son intégration au groupe. « Mikayil donne une impression de plus en plus positive, il s’entraîne avec l’équipe depuis un certain temps. On peut voir l’excellente technique qu’il possède », a-t-il expliqué. Un soutien bienvenu pour un joueur qui peine à enchaîner depuis son départ de Catalogne à l’été 2024.

Une première chance contre Ingolstadt ?

Faye doit désormais transformer ces bonnes impressions en temps de jeu. Une première fenêtre pourrait s’ouvrir le 2 octobre, à l’occasion d’un match amical contre Ingolstadt. Klose n’a toutefois pas encore décidé si le défenseur participera à cette rencontre. Sa présence constituerait déjà une étape importante dans sa quête d’une place au sein de l’effectif du pensionnaire de deuxième division allemande.

Arrivé à Rennes contre environ 10 millions d’euros, l’ancien espoir de la Masia n’a disputé que 12 rencontres lors de sa première saison en Bretagne. Son prêt à la Cremonese ne lui a ensuite pas permis de retrouver du rythme puisqu’il n’a joué que 250 minutes sous les couleurs du club italien la saison dernière.

Le Barça garde un œil sur son ancien joueur

Cette lente montée en puissance intéresse aussi le FC Barcelone. Le club catalan dispose toujours d’une option de rachat fixée à 25 millions d’euros et doit également percevoir 30 % d’une éventuelle future revente. La progression de Faye à Nuremberg peut donc avoir des conséquences sportives et financières pour plusieurs clubs.

Le Barça poursuit Florentino Pérez pour diffamation après ses propos sur l’affaire Negreira. Le président du Real Madrid est convoqué au tribunal le 25 novembre. — @_BeFootball https://twitter.com/_BeFootball/status/2104573569594249406

Dans l’immédiat, Rennes espère surtout voir son défenseur retrouver la compétition et de la continuité. Les propos de Klose montrent que Faye avance à l’entraînement, sans lui garantir une place pour autant. Le rendez-vous face à Ingolstadt pourrait offrir une première indication concrète sur sa situation en Allemagne.