Le centre de formation du Stade Rennais est mis en avant par Zinédine Zidane en équipe de France.

Le Stade Rennais n’a peut-être pas la réputation du FC Barcelone et de sa célèbre Masia mais la Piverdière continue de produire des joueurs capables d’atteindre le très haut niveau.

Trois talents déjà différents au Stade Rennais

Le centre de formation rennais a notamment vu passer plusieurs internationaux français ces dernières années. Une réussite qui permet au club breton de revendiquer une place particulière parmi les formations françaises. Et pour Landry Chauvin, ancien directeur du centre rennais, trois joueurs se détachaient très nettement.Interrogé par RMC Sport, Landry Chauvin a été invité à comparer la formation rennaise à la Masia du FC Barcelone. Sa réponse est claire : Rennes n’a jamais cherché à reproduire le modèle catalan.

« Les trois prédestinés étaient Doué, Dembélé et Camavinga. Les autres sont allés chercher ça par le travail », a-t-il expliqué. Une distinction particulièrement intéressante. Pour l’ancien responsable de la formation rennaise, Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Eduardo Camavinga possédaient donc très tôt des qualités qui les destinaient à une trajectoire exceptionnelle. Et l’histoire lui a plutôt donné raison.

Dembélé, Camavinga et Doué ont explosé

Ousmane Dembélé est devenu l’un des attaquants français les plus importants de sa génération avant de rejoindre l’Allemagne, le FC Barcelone puis le PSG. Eduardo Camavinga, lui, a quitté Rennes très jeune pour rejoindre le Real Madrid et s’est rapidement installé dans le très haut niveau. Quant à Désiré Doué, il a également franchi les étapes à une vitesse impressionnante. Après son passage au Stade Rennais, l’attaquant a rejoint le PSG et s’est imposé comme l’un des jeunes talents les plus suivis du football français. Trois parcours différents, mais une même origine : la Piverdière.

Le chiffre est particulièrement révélateur. Selon Landry Chauvin, sept joueurs de l’équipe de France sont ou sont passés par le Stade Rennais. Une statistique qui témoigne de la capacité du club breton à accompagner ses jeunes vers le haut niveau. Mais Chauvin refuse pourtant une comparaison avec le FC Barcelone. « Non, la Piverdière n’est pas La Masia. Eux ont une identité de jeu commune. Nous, notre objectif a toujours été de faire jouer les meilleurs joueurs. » À Rennes, l’idée n’aurait donc jamais été d’imposer un modèle tactique identique à toutes les catégories, mais plutôt de permettre aux meilleurs éléments de s’exprimer et de progresser.

Le Stade Rennais continue de préparer la relève

Cette approche peut expliquer la diversité des profils sortis du centre rennais. Dembélé, Camavinga et Doué n’ont pas le même style, pas le même poste et pas la même personnalité footballistique. Pourtant, tous trois ont réussi à franchir le cap vers l’équipe de France. Et derrière eux, d’autres joueurs formés ou passés par Rennes ont également atteint les Bleus.

Le Stade Rennais peut donc s’appuyer sur une vraie tradition de formation, sans forcément chercher à devenir une copie de la Masia. Cette réussite représente forcément un argument important pour le club breton. Alors que le Stade Rennais cherche à retrouver une place régulière parmi les meilleures équipes françaises, sa formation reste un élément essentiel du projet. Et même Zinédine Zidane le voit.