Stade Rennais : coup dur qui tombe très mal pour Lepaul 

Annoncé remplaçant en Turquie pour le premier match de l’ère Zidane chez les Bleus, Estéban Lepaul (26 ans) paye sa mauvaise série avec le Stade Rennais.

Estéban Lepaul n’avait probablement pas imaginé un tel scénario. Après avoir explosé la saison dernière avec le Stade Rennais, l’attaquant français découvre désormais une concurrence beaucoup plus importante avec les Bleus. Et sa mauvaise série actuelle avec Rennes ne tombe clairement pas au meilleur moment.

Quatre matches sans marquer pour Lepaul

Samedi soir, Franck Haise avait choisi de laisser Lepaul sur le banc pour le déplacement à Lyon. Une décision qui n’a pas empêché l’attaquant de se montrer dangereux lorsqu’il a fait son entrée à la 68e minute. Malgré une rencontre déjà largement compromise, Lepaul a tenté de remettre Rennes dans le bon sens. Il a ainsi décoché trois tirs, dont deux cadrés. Un bilan qui confirme une nouvelle fois sa capacité à se procurer des occasions, même lorsque son équipe traverse une rencontre particulièrement compliquée. Mais il lui manque désormais l’essentiel : le but.

Lepaul n’a effectivement plus trouvé le chemin des filets depuis quatre rencontres. Une série qui constitue son plus long silence statistique depuis janvier. Forcément, ce passage à vide interpelle pour un joueur qui avait construit une grande partie de sa réputation sur son efficacité devant le but. La saison dernière, l’attaquant rennais avait terminé meilleur buteur de Ligue 1. Son début de saison actuel est donc forcément scruté avec attention.

Un mauvais timing avec les Bleus

Cette baisse d’efficacité intervient surtout au moment où Lepaul découvre l’équipe de France. Pour la première liste de l’ère Zinédine Zidane, l’attaquant rennais fait partie des joueurs convoqués pour les prochaines échéances internationales. Mais selon les premières indications, il devrait débuter le match en Turquie sur le banc. Une situation qui peut évidemment évoluer, mais qui souligne la concurrence particulièrement forte en attaque chez les Bleus. Lepaul sait donc qu’il devra profiter du moindre temps de jeu pour marquer des points.

Au Stade Rennais, Franck Haise n’hésite pas non plus à faire jouer la concurrence. La titularisation de Lepaul n’est plus automatique et l’entraîneur observe forcément son efficacité comme celle de ses autres solutions offensives. La lourde défaite à Lyon (0-4) n’arrange évidemment pas la situation et cette série de quatre matches sans but représente donc un véritable petit coup d’arrêt pour Lepaul. Mais son entrée à Lyon rappelle aussi qu’il reste capable de se procurer des occasions. Il lui manque simplement cette réussite qui lui permettait encore récemment d’empiler les buts. À 26 ans, Lepaul possède toutefois suffisamment de confiance et de qualités offensives pour rapidement inverser la tendance. Son objectif est désormais simple : retrouver le chemin des filets. Et le plus tôt sera évidemment le mieux.