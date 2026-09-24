ASSE : Breum déjà bankable, grande menace au mercato ? 

Meilleure recrue estivale de l’ASSE, Jakob Breum (22 ans) est sur le podium des joueurs les plus bancables de Ligue 2. Une menace au mercato ?

Jakob Breum n’aura pas mis longtemps à attirer les regards. Recruté cet été par l’ASSE en provenance des Go Ahead Eagles, le milieu offensif danois de 22 ans s’est engagé jusqu’en 2030 et porte le numéro 10 des Verts. Le club comptait justement sur sa créativité et sa capacité à faire des différences dans le dernier tiers. Quelques semaines seulement après son arrivée, son nom apparaît déjà parmi les joueurs les plus valorisés de Ligue 2.

Breum sur le podium du CIES

Dans sa dernière Lettre hebdomadaire, l’Observatoire du football CIES a établi les valeurs de transfert estimées des joueurs évoluant dans plusieurs championnats hors du big-5 européen. Son modèle statistique est régulièrement actualisé avec les derniers transferts et l’évolution de l’inflation des prix. Et Jakob Breum occupe une place particulièrement intéressante dans le classement de Ligue 2. Avec une valeur estimée à 12,4 millions d’euros, le Stéphanois arrive troisième derrière Tylel Tati, valorisé à 20,8 millions d’euros, et Ange Tia, estimé à 14,4 millions. Une reconnaissance importante pour l’ASSE.

La présence de Breum n’est d’ailleurs pas un cas isolé. Le CIES place également trois autres joueurs de l’ASSE dans son Top 10 de Ligue 2 : Thierno Ballo avec une valeur estimée à 9,1 millions d’euros, Kévin Pedro à 9 millions et Zuriko Davitashvili à 8,1 millions. L’ASSE est donc particulièrement bien représentée dans cette étude. Cela traduit aussi la volonté du club de miser sur des profils susceptibles de prendre de la valeur, tout en construisant un effectif capable de jouer la remontée.

Une bonne nouvelle qui peut devenir une menace pour l’ASSE

Sur le papier, voir Breum atteindre une telle valorisation est évidemment une excellente nouvelle. Mais dans le contexte du projet stéphanois, cette progression peut aussi susciter quelques interrogations. Le Danois n’a signé que cet été. Il dispose encore de plusieurs années de contrat et l’ASSE n’a aucune raison de chercher à le vendre rapidement. Mais si ses performances continuent de progresser et que sa valeur augmente encore, les sollicitations pourraient rapidement devenir plus nombreuses. C’est là que la situation devient intéressante.

L’ASSE a recruté Breum pour ses qualités offensives et son potentiel de progression. Le club avait notamment mis en avant ses statistiques aux Pays-Bas : 31 matches, 11 buts et trois passes décisives en 2024-2025, puis une nouvelle saison européenne avec Go Ahead Eagles. Le joueur possède donc déjà une expérience intéressante malgré son jeune âge. Et son contrat jusqu’en 2030 offre aux Verts une position confortable. Pour autant, une très forte valorisation pourrait rapidement attirer des clubs disposant de moyens supérieurs.

Le projet Kilmer face à son premier vrai test

C’est forcément là que le projet de Kilmer Sports Ventures sera observé. Depuis le rachat de l’ASSE, la direction a affiché la volonté de construire un projet durable et de développer la valeur du club. Lors du rachat, Ivan Gazidis et Larry Tanenbaum parlaient déjà d’un travail sur le long terme et d’un développement responsable de l’ASSE. La question sera donc de savoir comment le club réagira lorsque ses jeunes joueurs prendront de la valeur.

Breum est peut-être le premier cas particulièrement visible. Une valorisation CIES à 12,4 millions d’euros ne signifie évidemment pas qu’un transfert est imminent. Il ne s’agit pas non plus d’un prix fixé par l’ASSE. Mais si le numéro 10 stéphanois confirme sur le terrain et continue de faire grimper sa cote, les offres pourraient rapidement arriver. Et cette fois, l’ASSE devra montrer qu’elle sait aussi conserver les joueurs devenus les plus précieux de son projet.