ASSE : une nouvelle recrue a signé !

L’ASSE tient peut-être une future pépite : Ibrahim Camara, jeune milieu de terrain de 15 ans, vient de signer chez Classico, une agence réputée du football français.

À seulement 15 ans, Ibrahim Camara commence à faire parler de lui. Jeune recrue du centre de formation de l’ASSE depuis l’été dernier, le jeune milieu de terrain vient de franchir une nouvelle étape dans sa jeune carrière en rejoignant Classico, une agence de représentation qui compte plusieurs joueurs de premier plan dans ses rangs. Une nouvelle qui témoigne de l’intérêt suscité par le profil du jeune Stéphanois.

Un jeune talent déjà bien entouré

Arrivé dans le Forez en juillet dernier, Ibrahim Camara a rejoint l’ASSE après avoir évolué à l’US Torcy, en Seine-et-Marne. Le jeune Français possède également un lien familial avec le football professionnel : son grand frère, Etienne Camara, est lui aussi milieu de terrain. Formé à Torcy, ce dernier est passé par l’Udinese avant de rejoindre le Sporting de Charleroi, en Belgique.

Le choix de Classico n’a rien d’anodin. Selon les données de Transfermarkt rapportées par Sportune, l’agence représente 71 joueurs, pour une valeur marchande cumulée estimée à près de 400 millions d’euros. Elle accompagne notamment Iliman Ndiaye, Lucas Digne et Matthieu Udol. Elle compte également dans son portefeuille Lucas Stassin et Nathan Kasia, deux joueurs liés à l’ASSE.

L’ASSE mise sur l’avenir

Avec cette arrivée chez Classico, Ibrahim Camara franchit un premier cap dans la structuration de sa jeune carrière. À 15 ans, le milieu de terrain reste évidemment au début de son parcours, mais son entourage semble déjà vouloir préparer la suite avec sérieux.

Pour les supporters stéphanois, c’est un jeune talent supplémentaire à suivre de près au centre de formation. Reste désormais à transformer les promesses en performances sur les terrains. Les Verts pourraient-ils tenir une nouvelle petite merveille ?