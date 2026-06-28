L’ASSE a officialisé l’arrivée de six jeunes talents qui intégreront le centre de formation dès cet été, tout en annonçant une excellente nouvelle pour plusieurs espoirs de la génération 2013.

L’ASSE poursuit son travail de fond sur la formation. Comme chaque été, les Verts renforcent leur académie avec plusieurs jeunes prometteurs, appelés à poursuivre leur progression au Centre sportif Robert-Herbin. Cette année, six nouveaux joueurs intégreront le groupe Avenir dirigé par Kévin de Jesus. Leur reprise est programmée au 16 juillet à L’Étrat.

Six nouveaux talents débarquent à l’ASSE

Parmi les recrues figure Ousmane Diakité, joueur à vocation défensive en provenance de l’US Villejuif et pensionnaire de l’INF Clairefontaine. L’ASSE accueille également un autre joueur issu de Clairefontaine, Izaya Kimpioka Mbika, qui évoluait jusqu’ici au FC Fleury. En défense, Idriss Balta rejoint lui aussi le Forez après son passage à Sénart-Moissy.

Au milieu de terrain, deux profils venus du sud de la France débarquent à l’ASSE : Adem Moussaoui, en provenance du Burel FC, et Lenny Nebout, qui évoluait à Air Bel. Enfin, Ibrahima Camara complète cette promotion estivale après avoir porté les couleurs de l’US Torcy et intégré le Pôle Espoirs de Reims.

L’avenir des Verts continue de s’écrire

L’ASSE a également annoncé une excellente nouvelle pour quatre jeunes joueurs de la génération 2013, qui rejoindront officiellement le centre de formation à partir de 2028. Le milieu Haitam Doho intégrera l’INF Clairefontaine, tandis qu’Iban Zozo Prost et Omar Fellice poursuivront leur développement au Pôle Espoirs de Reims. Eden Karraoui, lui, rejoindra le Pôle Espoirs de Lyon.

Ces sélections confirment une nouvelle fois la qualité du travail réalisé par la préformation stéphanoise. Alors que l’équipe première prépare sa saison sous les ordres d’Ian Cathro, les dirigeants des Verts continuent d’investir sur la jeunesse, un axe stratégique majeur pour l’avenir du club.