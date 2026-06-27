ASSE : un ancien coach des Verts se sert du RC Lens pour tacler Kilmer

Dans un entretien accordé à EVECT, Laurent Batlles n’a pas caché ses inquiétudes pour l’avenir de l’ASSE… jusqu’à évoquer l’exemple du RC Lens.

Très attaché à l’ASSE, Laurent Batlles continue de suivre de près l’actualité du club. Dans la troisième partie de son entretien accordé à EVECT, l’ancien joueur (2010-2012) et coach stéphanois (2022-2023) livre un regard sans détour sur la direction prise par les Verts. Entre inquiétude sportive, interrogations sur le projet et critique du mercato, Batlles estime que l’ASSE s’expose à un scénario qu’a déjà connu le RC Lens.

« J’ai peur qu’on se retrouve comme Lens »

Interrogé sur les chances de remontée de Saint-Étienne, Batlles redoute que le club ne s’installe durablement en Ligue 2.

« Ce que j’ai peur, c’est qu’on se retrouve un peu comme Lens à rester plusieurs années en Ligue 2. »

L’ancien milieu rappelle que le championnat s’annonce particulièrement relevé avec des concurrents ambitieux comme Metz, Nantes, Reims ou encore Montpellier.

« Quand tu vois le championnat de Ligue 2 l’année prochaine, avec Metz, Nantes, Reims, Montpellier… Il y a toujours une équipe surprise. Le championnat sera compliqué. »

Un avertissement qui fait écho à l’histoire récente du RC Lens, qui a mangé son pain noir entre 2008 et 2020 avant de retrouver durablement l’élite depuis plusieurs années maintenant.

Batlles ne comprend pas la stratégie mercato de Kilmer Sports

Au-delà de l’aspect sportif, c’est surtout la cohérence du projet stéphanois qui interpelle Laurent Batlles. L’ancien entraîneur ne comprend toujours pas pourquoi les dirigeants n’ont pas davantage investi lors de la saison de Ligue 1 pour tenter d’assurer le maintien.

« Quand tu mets 25 millions l’année suivante quand tu arrives en Ligue 2, pourquoi tu ne le fais pas dès la première saison ? »

Selon lui, cet investissement aurait dû intervenir plus tôt afin de bâtir un effectif capable de rester dans l’élite.

« Tu te fais une grosse équipe avec des joueurs de Ligue 1. Si tu n’as pas d’argent je comprends, mais quand tu vas mettre 25 millions l’année de ta descente de Ligue 1, quel est l’intérêt de ne pas l’avoir fait avant ? »

Une sortie qui vise clairement la stratégie mise en place par Kilmer Sports depuis la reprise du club.

Un projet qui manque encore de lisibilité

Enfin, Batlles conclut en s’interrogeant sur la ligne directrice du club stéphanois.

« Quel est le projet concrètement aujourd’hui ? »

Une question qui résume les doutes exprimés par l’ancien technicien des Verts, et également par les nombreux supporters. Alors que l’ASSE ambitionne de retrouver rapidement la Ligue 1, Batlles estime que le club doit avant tout clarifier son identité sportive et sa stratégie de recrutement pour éviter de s’enliser durablement en Ligue 2, comme ce fut longtemps le cas du RC Lens.