Passé chez les Verts, Laurent Batlles est pressenti pour occuper le banc d’un nouveau club fortuné de Ligue 2, rival de l’ASSE et du FC Nantes pour la montée en Ligue 1.

La lutte pour la montée en Ligue 1 s’annonce particulièrement relevée cette saison. Entre l’ASSE, le FC Nantes, les formations habituées au haut de tableau et plusieurs projets en pleine croissance, la concurrence promet d’être féroce. Et un nouvel acteur pourrait rapidement s’inviter dans cette bataille.

Batlles dans les petits papiers de Clermont

Selon La Montagne, le Clermont Foot étudie actuellement plusieurs profils pour prendre les commandes de son équipe. Deux noms ressortent particulièrement : Grégory Poirier et Laurent Batlles. L’ancien entraîneur de l’ASSE possède un profil apprécié en Auvergne. Habitué à travailler avec des effectifs jeunes et à construire des projets sur la durée, Batlles dispose également d’une solide connaissance de la Ligue 2, un atout non négligeable pour un club qui vise un retour rapide dans l’élite.

Le dossier pourrait même être favorisé par certaines connexions en coulisses. Toujours selon ces informations, Laurent Batlles entretiendrait des relations proches avec Stéphane Tessier, annoncé comme le futur repreneur du Clermont Foot. Un élément qui pourrait peser dans la réflexion des décideurs auvergnats. Le projet clermontois intrigue déjà plusieurs observateurs. Avec l’arrivée annoncée de nouveaux investisseurs et des ambitions clairement tournées vers la remontée en Ligue 1, le club pourrait rapidement devenir l’un des poids lourds du championnat.

Poirier plutôt vers Dunkerque ?

Dans ce contexte, la nomination d’un entraîneur expérimenté constituerait un signal fort envoyé à la concurrence. Laurent Batlles coche plusieurs critères recherchés : expérience du haut de tableau, connaissance de la division et capacité à gérer la pression d’un objectif de montée. Pour l’heure, rien n’est encore acté et Grégory Poirier resterait également une option sérieuse.

Toutefois, si Clermont venait à convaincre Batlles, l’ASSE et le FC Nantes verraient émerger un concurrent supplémentaire dans une Ligue 2 qui s’annonce déjà extrêmement dense. Les prochaines semaines devraient permettre d’y voir plus clair sur l’avenir de l’ancien coach stéphanois. Une chose est certaine : son retour sur un banc pourrait intervenir plus vite que prévu.