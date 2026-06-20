FC Nantes Mercato : l’IA prédit le futur club d’Abline et le montant record de son transfert !

Très convoité en Angleterre, Matthis Abline pourrait quitter le FC Nantes contre une indemnité record.

Nos confrères de TéléNantes ont révélé ce vendredi que Matthis Abline susciterait un vif intérêt en Angleterre en ce début de mercato estival. Crystal Palace, désormais entraîné par Pierre Sage, ainsi que Sunderland suivraient de près l’attaquant du FC Nantes. Selon le média nantais, une offre pouvant atteindre 35 millions d’euros pourrait même arriver sur le bureau des dirigeants nantais dans les prochaines semaines. Nous avons donc demandé à ChatGPT de prédire la future destination du buteur des Canaris ainsi que le montant de son prochain transfert.

L’IA voit Abline partir à Crystal Palace

Crystal Palace apparaît aujourd’hui comme la destination la plus crédible. Le club londonien dispose d’une puissance financière largement supérieure à celle du FC Nantes et cherche à renforcer son secteur offensif. La présence de Pierre Sage sur le banc pourrait également faciliter l’opération, l’ancien entraîneur lensois connaissant parfaitement le marché français et le potentiel de Matthis Abline.

Sportivement, un départ vers la Premier League représenterait une étape logique dans la progression du joueur. Malgré la saison compliquée du FC Nantes, l’attaquant a confirmé ses qualités de vitesse, de percussion et de finition, au point d’attirer l’attention de plusieurs clubs anglais. À 23 ans, il semble désormais prêt à franchir un cap dans sa carrière.

Concernant le montant du transfert, une indemnité de 32 millions d’euros semble aujourd’hui la plus probable. Une telle somme permettrait au FC Nantes de réaliser la plus grosse vente de son histoire tout en disposant d’une marge de manœuvre importante pour reconstruire son effectif après la relégation en Ligue 2.