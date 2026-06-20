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FRANCE

ASSE Mercato : le message d’adieu de Maubleu, le club lui répond !

Par Fabien Chorlet - 20 Juin 2026, 17:20
Brice Maubleu

Sur Instagram, Brice Maubleu a fait ses adieux aux supporters stéphanois après son départ libre vers Pau.

En fin de contrat cet été avec l’AS Saint-Étienne, Brice Maubleu a décidé de quitter librement le club forézien malgré une prolongation de contrat formulée par ses dirigeants. Le gardien de 36 ans poursuivra malgré tout sa carrière en Ligue 2 puisqu’il s’est engagé avec le Pau FC.

Maubleu fait ses adieux au Peuple Vert

Sur son compte Instagram, Brice Maubleu a adressé un vibrant message d’adieu au Peuple Vert, se remémorant notamment la victoire stéphanoise face à Rodez lors du play-off 2 de Ligue 2, où il avait brillé en repoussant quatre tentatives lors de la séance de tirs au but.

« Ce fut un plaisir de passer ces deux saisons dans ce club mythique qu’est l’ASSE. Merci aux dirigeants, coachs et aux différents staffs et à tous mes coéquipiers. Un remerciement spécial au Peuple Vert qui m’a toujours soutenu. Je n’oublierai pas cette séance de tirs aux buts contre Rodez où nous avons vécu, ensemble, un moment magique ! Je souhaite à l’ASSE de retrouver la place qui est la sienne : en Ligue 1 », a écrit le désormais ex-gardien des Verts sur le réseau social. Un message auquel l’ASSE a répondu avec sobriété : « Merci à toi ! On te souhaite le meilleur pour la suite, Brice ! » 

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