Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Brice Maubleu (36 ans) quitte définitivement l’ASSE pour s’engager chez un rival de Ligue 2.

L’histoire entre Brice Maubleu et l’ASSE est terminée. Après une saison frustrante passée dans le Forez, le gardien de 36 ans a décidé de relever un nouveau défi et de poursuivre sa carrière loin de Geoffroy-Guichard. Son futur point de chute est désormais connu : le Pau FC a officialisé son arrivée.

Maubleu file à Pau

Comme annoncé ces derniers jours, l’expérimenté portier ne souhaitait pas prolonger l’aventure dans les conditions proposées par les dirigeants stéphanois. L’ASSE envisageait de le conserver dans un rôle de troisième gardien, une perspective qui n’a pas convaincu l’ancien Grenoblois.

À 36 ans, Maubleu estime encore avoir les moyens de jouer régulièrement. Un choix compréhensible pour un joueur qui a démontré son professionnalisme tout au long de sa carrière et qui ne souhaitait pas voir son temps de jeu se réduire drastiquement lors des prochaines saisons.

L’ASSE en pleine reconstruction

Malgré plusieurs approches venues de National et de Ligue 2, le projet du Pau FC a finalement fait la différence. Le club béarnais a réussi à convaincre le gardien grâce à la perspective d’un rôle plus important au sein de son effectif et d’un projet sportif qui correspond à ses ambitions. Pour l’ASSE, ce départ s’inscrit dans la réorganisation de l’effectif entreprise depuis plusieurs semaines. Les Verts poursuivent leur reconstruction avec une stratégie axée sur le renouvellement de certains postes et la préparation de l’avenir.

Dans ce contexte, la situation de Maubleu semblait devenue difficilement compatible avec les plans de l’ASSE. Du côté de Pau, l’arrivée d’un gardien aussi expérimenté représente un renfort de poids. Habitué aux joutes de la Ligue 2, Maubleu apportera son leadership, sa connaissance du championnat et son vécu dans un vestiaire qui cherchera à réaliser une saison ambitieuse. Après avoir refusé de terminer sa carrière dans l’ombre à Saint-Étienne, Brice Maubleu s’offre ainsi un nouveau challenge. Une décision forte qui lui permettra de continuer à défendre ses chances sur les terrains plutôt que depuis le banc de touche.