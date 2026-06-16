ASSE : une deuxième arrivée pour Ian Cathro en approche !

En plus de Bryant Lazaro, un deuxième adjoint devrait venir avec Ian Cathro dans le staff de l’ASSE.

Depuis le 8 juin dernier, Ian Cathro est le nouvel entraîneur de l’AS Saint-Étienne après deux saisons passées sur le banc du club portugais d’Estoril. Comme nous vous l’avions déjà relayé, le technicien écossais ne devrait pas débarquer seul dans le Forez.

Un deuxième renfort pour Cathro attendu cette semaine !

Chez les Verts, Ian Cathro devrait être accompagné de Bryant Lazaro, qui était déjà son adjoint à Estoril. Mais l’Américain, qui maîtrise la langue française, ne serait pas le seul renfort attendu dans le futur staff stéphanois. En effet, un autre profil francophone pourrait également arriver dans les bagages du nouvel entraîneur de l’ASSE, comme l’a révélé Envertetcontretous.

D’après nos confrères, des discussions seraient actuellement en cours entre ce technicien et le club forézien, qui souhaiterait rapidement finaliser ce dossier. Les dirigeants stéphanois espéreraient ainsi boucler son arrivée d’ici la fin de semaine, ou au plus tard au début de la semaine prochaine.