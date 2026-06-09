ASSE : le premier renfort de Ian Cathro est acté !

Le futur staff de Ian Cathro commence déjà à prendre forme du côté de l’ASSE.

Ian Cathro est le nouvel entraîneur de l’AS Saint-Étienne. Annoncée en premier par le média portugais A Bola, l’arrivée du technicien écossais sur le banc des Verts a été officialisée ce lundi soir par le club forézien. Mais le successeur de Philippe Montanier ne devrait pas débarquer seul dans le Forez.

L’adjoint de Ian Cathro parlera français

Selon Envertetcontretous, au moins un adjoint devrait accompagner l’ancien entraîneur d’Estoril à Saint-Étienne. Si aucun nom n’a filtré pour le moment, il pourrait s’agir d’un profil francophone ayant déjà collaboré avec Ian Cathro par le passé. Le dossier devrait être finalisé dans les prochains jours.

De son côté, RMC Sport indique que le technicien de 39 ans aurait toujours privilégié l’apprentissage de la langue du pays dans lequel il exerce et confirme également que les membres de son futur staff devraient être francophones afin de faciliter leur intégration au sein du club stéphanois.