ASSE Mercato : un cadre condamné à partir cet été ?

Sous contrat jusqu’en 2027, Maxime Bernauer pourrait malgré tout être concerné par un départ de l’ASSE dès cet été.

Arrivé définitivement à l’ASSE à l’été 2025 pour environ 1,2 million d’euros, Maxime Bernauer devait s’imposer comme un pilier de la défense des Verts. Mais son parcours a rapidement été perturbé par des problèmes physiques, notamment au genou, qui ont freiné sa continuité et son rôle de titulaire.

Comme le suggère Peuple Vert, la direction stéphanoise aurait tout intérêt à réfléchir sérieusement à son avenir, alors que son contrat court jusqu’en juin 2027. Le but serait d’éviter un départ gratuit et, si aucune prolongation n’est envisagée, privilégier une vente dès cet été pour récupérer une indemnité de transfert avant que sa valeur ne s’effondre.

Déjà du beau monde en défense centrale

Sportivement, la situation est également compliquée. L’ASSE dispose déjà de plusieurs solutions en défense centrale, avec notamment Lamba, Le Cardinal, Nadé, voire le jeune Kevin Pedro et peut-être bientôt Sohaib Naïr (24 ans, Guingamp), ce qui réduit le caractère indispensable du défenseur français dans la rotation.

Du côté des avis sur les réseaux sociaux, énormément de supporters souhaitent voir partir Bernauer dès cet été. L’avenir de l’ancien du Paris FC devrait donc se jouer dans les prochaines semaines : prolongation, maintien comme option de rotation, ou départ anticipé pour éviter une perte financière.