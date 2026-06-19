ASSE Mercato : Kilmer a trouvé le nouveau Wesley Fofana !

Ciblé par l’ASSE pour repenser sa défense, Sohaib Naïr apparaît comme un profil défensif très proche de Wesley Fofana selon DataScout.

Dans sa volonté de reconstruire sa défense pour la saison à venir, l’ASSE multiplie les pistes sur le marché. Parmi elles, le nom de Sohaib Naïr revient avec insistance, et les Verts auraient entamé les discussions avec Guingamp pour le transfert du défenseur, comme relayé sur notre site ce vendredi.

Le défenseur de l’EA Guingamp ne laisse pas indifférent les recruteurs stéphanois, notamment grâce à une analyse DataScout particulièrement révélatrice : 79% de similarité avec Wesley Fofana, ancien crack du Forez aujourd’hui joueur de Chelsea, formé chez les Verts.

Une comparaison qui attire forcément l’attention dans le contexte du projet Kilmer, axé sur la data et la détection de profils à fort potentiel de progression.

Un profil très “Fofana-compatible” selon la data

Les données compilées par DataScout dressent le portrait d’un défenseur central très actif, impliqué et capable d’influencer plusieurs phases du jeu.

Points forts identifiés :

Intercepte beaucoup de ballons

Gagne une majorité de duels aériens

Contre de nombreux tirs adverses

Réussit ses passes longues

Joue vers l’avant avec intention

Touche énormément de ballons

Crée des situations de tir pour ses partenaires

Remporte de nombreux duels offensifs

Subit beaucoup de fautes

Un profil complet, proche de celui de Wesley Fofana dans sa capacité à défendre haut et à casser les lignes balle au pied.

Un joueur encore brut mais très perfectible

Si le potentiel attire, certains axes de progression sont clairement identifiés :

Trop de fautes et de cartons

Faible volume de course à haute intensité

Peu de sprints et de distance parcourue

Difficultés dans les duels défensifs au sol

Déchet dans les passes progressives

Un profil encore en construction, mais qui correspond parfaitement à la logique de développement de jeunes joueurs adoptée par Kilmer à l’ASSE.

Naïr, un pari dans la continuité du projet stéphanois

À 24 ans, Sohaib Naïr représente typiquement le type de joueur ciblé par l’ASSE moderne : un défenseur déjà expérimenté en Ligue 2, mais encore loin de son plafond. La comparaison avec Wesley Fofana n’est pas anodine dans l’imaginaire stéphanois. Elle renvoie à l’un des plus beaux succès récents du club en matière de formation et de valorisation d’un défenseur central moderne.

Reste désormais à savoir si l’ASSE décidera de transformer cette piste en offensive concrète. Dans un marché où les défenseurs à fort potentiel sont très courtisés, le profil de Naïr pourrait rapidement attirer d’autres clubs.

Mais une chose est sûre : du point de vue data, le rapprochement avec Fofana fait déjà de lui un nom à surveiller de très près dans ce mercato stéphanois.