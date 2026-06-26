ASSE Mercato : un flop de Kilmer a déjà du beau monde à ses pieds

Arrivé en prêt à l’ASSE cet hiver, Aboubaka Soumahoro suscite déjà des intérêts en Europe malgré un passage vide chez les Verts.

C’est un flop du mercato hivernal de l’ASSE. Aboubaka Soumahoro, prêté par Hambourg avec option d’achat chez les Verts l’hiver dernier, attire déjà plusieurs clubs étrangers malgré une demi-saison où il n’a pas disputé le moindre match avec l’équipe pro.

Des intérêts venus d’Allemagne et des Pays-Bas

Malgré tout, selon TRIBUNE_STÉPHANOISE, le jeune international français U20 conserve une cote intéressante. Le profil du défenseur de 20 ans ne laisse pas indifférents plusieurs clubs européens. Des écuries allemandes et néerlandaises suivraient de près sa situation, séduites par son potentiel et sa marge de progression.

Puissant, gaucher, capable d’évoluer dans l’axe comme sur le côté gauche, Soumahoro reste avant tout un joueur d’avenir. Mais son manque de temps de jeu à l’ASSE interroge sur la meilleure trajectoire à court terme pour relancer sa progression. En tout cas, le club stéphanois ne devrait pas se bousculer pour tenter un nouveau prêt. En effet, Sohaib Naïr va débarquer en provenance de Guingamp, et à date, l’ASSE a déjà du monde à ce poste avec Lamba, Nadé, Le Cardinal et Bernauer.