Recruté par l’ASSE cet hiver, Aboubaka Soumahoro (21 ans) pourrait ressembler à une erreur de casting chez les Verts.

Recruté en provenance de la Bundesliga, Aboubaka Soumahoro vit un début de parcours très compliqué à l’ASSE. Depuis son arrivée cet hiver, le défenseur central de 21 ans n’a pas encore disputé la moindre minute avec l’équipe dirigée par Philippe Montanier, une situation qui interroge sur la pertinence de ce recrutement hivernal.

Peuple Vert rappelle que sa seule apparition reste une rencontre du Challenge Espoirs face à l’OM (1-1), où il avait pourtant livré une prestation solide : sérieux dans ses interventions, appliqué dans la relance et montrant un vrai potentiel pour intégrer la rotation défensive. Mais depuis, aucune opportunité n’est venue confirmer ce potentiel.

Soumahoro aussi dans l’impasse en N3 !

Dans le même temps, Chico Lamba a retrouvé le groupe, et le retour prochain de Maxime Bernauer renforce encore la concurrence dans l’axe. Soumahoro se retrouve ainsi très loin dans la hiérarchie, pouvant même devenir le cinquième choix dans la défense centrale. La situation se complique davantage car le joueur ne peut pas relancer sa saison avec l’équipe réserve.

Selon Montanier, la date de son transfert l’empêche d’être qualifié pour disputer des rencontres avec la réserve évoluant en National 3. Résultat : un manque de rythme et de temps de jeu criant. Si aucune solution n’est trouvée rapidement, ce recrutement hivernal pourrait se transformer en fiasco sportif pour l’ASSE, laissant Montanier face à un dilemme délicat pour gérer sa défense et le développement de ses jeunes joueurs.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2