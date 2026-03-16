Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Prêté avec option d’achat par Middlesbrough depuis janvier, Abdoulaye Kanté (20 ans) se voit bien poursuivre l’aventure chez les Verts.

Une première recrue se précise à l’ASSE cet été : Abdoulaye Kanté. Prêté par Middlesbrough à l’AS Saint-Étienne en janvier, le jeune milieu de 20 ans s’est longuement confié dans les colonnes du Progrès et se verrait bien poursuivre l’aventure dans le Forez la saison prochaine.

Un parcours déjà riche pour Kanté

Kanté a déjà beaucoup voyagé pour sa carrière. De son pays natal à la région parisienne, puis en passant par Troyes, Kanté a effectué des essais au LOSC, au RC Strasbourg et au Stade Rennais mais c’est finalement Troyes qui l’a convaincu de poursuivre sa carrière en France.

Envie de rester dans le Forez

Depuis, Kanté s’épanouit à l’ASSE et explique que le prêt avec option d’achat (3 M€ ?) est une piste censée le faire rester dans le Forez la saison prochaine : « Si le joueur et les agents acceptent qu’il y ait une option d’achat, c’est qu’ils se projettent déjà. Le club aussi. Et c’est pour ça qu’on donne tout, je suis bien ici et je veux qu’on atteigne notre objectif », a-t-il affirmé avec force dans Le Progrès.

Kilmer va trancher

Si la montée en Ligue 1 est effective et si Kanté confirme ses bonnes dispositions dans l’entrejeu, la direction de l’ASSE pourrait donc rapidement officialiser ce premier renfort estival. Avec ce profil jeune, ambitieux et déjà expérimenté malgré son âge, le club forézien poserait les bases d’un mercato qui pourrait renforcer son collectif et sa solidité pour la prochaine saison.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2