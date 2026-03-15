ASSE Mercato : les Verts ont laissé filer un incroyable buteur !

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Longtemps pointé du doigt lors de son passage à l’AS Saint-Étienne, Harold Moukoudi vit aujourd’hui une véritable renaissance loin du Forez. Désormais capitaine de l’AEK Athènes, le défenseur central de 28 ans enchaîne les performances solides… et désormais les buts !

Un retournement de situation spectaculaire pour celui qui avait quitté les Verts dans un climat particulièrement compliqué, marqué par des critiques récurrentes et une saison cauchemardesque.

Une série de buts impressionnante pour un défenseur

Ces dernières semaines, Harold Moukoudi a totalement changé de dimension. Le défenseur camerounais a inscrit trois buts lors de ses trois derniers matchs, soit autant que lors de ses 69 rencontres officielles sous le maillot stéphanois.

Après avoir trouvé le chemin des filets contre le Levadiakos FC puis face à l’AEL Larissa — où évoluent d’autres anciens Verts comme Dylan Batubinsika et Yvann Maçon — Moukoudi a récidivé sur la scène européenne jeudi soir.

Avant-hier, il a inscrit le quatrième but de la victoire de l’AEK sur la pelouse du NK Celje en huitième de finale de Conference League. Une réalisation symbolique qui confirme son excellente dynamique actuelle.

De la galère à l’ASSE au titre en Grèce

Le contraste est saisissant. Lors de sa dernière saison dans le Forez, Harold Moukoudi avait vécu une période très difficile. L’ASSE traversait alors une crise sportive profonde et le défenseur symbolisait malgré lui les difficultés collectives.

En 26 matchs disputés lors de cet exercice chaotique, il n’avait remporté aucune victoire, un chiffre qui avait fortement marqué les esprits chez les supporters stéphanois.

Son départ avait donc été perçu comme logique, voire nécessaire. Mais depuis son arrivée en Grèce, le joueur s’est totalement relancé. Sacré champion avec l’AEK il y a trois ans, il s’est progressivement imposé comme un cadre du vestiaire… jusqu’à récupérer le brassard de capitaine.

Une trajectoire relancée

Leader du championnat grec, l’AEK Athènes peut compter sur un Moukoudi transformé, à la fois solide défensivement et désormais décisif offensivement.

Sa progression illustre parfaitement les chemins parfois imprévisibles des carrières de footballeurs. Critiqué hier, encensé aujourd’hui, l’ancien Stéphanois montre qu’un changement d’environnement peut suffire à relancer une trajectoire.

Pour les supporters de l’ASSE, cette réussite suscite forcément un mélange de satisfaction… et de regrets. Car pendant que les Verts luttent pour retrouver l’élite du football français, Harold Moukoudi s’affirme désormais comme l’un des piliers d’un club ambitieux sur la scène européenne.