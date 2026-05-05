FC Nantes : après l’échec Pantaloni, un retour de Der Zakarian envisagé ?

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Le FC Nantes prépare déjà l’avenir… et celui-ci pourrait bien avoir un parfum de déjà-vu. Alors que la piste Olivier Pantaloni semble s’éloigner, un autre nom refait surface avec insistance : Michel Der Zakarian.

Une rumeur qui enflamme les supporters

Tout part d’un message de Mohamed Toubache-Ter sur X, évoquant un possible retour de Der Zakarian sur un banc de Ligue 2.

Un simple indice… qui a immédiatement fait réagir les supporters nantais. Et pour cause : difficile de ne pas faire le lien avec la situation actuelle du club, menacé de relégation.

Rapidement, les messages se sont multipliés pour réclamer le retour de l’ancien coach.

Le comeback du retour de Der Zak ? https://t.co/WHis1hRBJZ — Ablinho 🔰 (@Ablinhoo) May 5, 2026

Pantaloni s’éloigne, une porte s’ouvre

Alors que Olivier Pantaloni était évoqué comme une piste sérieuse, cette option semble désormais compromise.

Un coup dur pour la direction… mais aussi une opportunité de relancer une idée qui séduit déjà en interne comme en tribunes.

Der Zakarian, un profil idéal pour rebondir ?

Expérimenté, rigoureux, habitué aux contextes sous pression, Michel Der Zakarian coche de nombreuses cases.

Son expérience en Ligue 1 et sa capacité à structurer un groupe pourraient faire de lui l’homme de la situation pour un éventuel retour en Ligue 2.

L’objectif serait clair : reconstruire rapidement et viser une remontée immédiate.

Kita face à un choix stratégique

Reste désormais à savoir si Waldemar Kita sera prêt à franchir le pas.

Le président nantais, souvent imprévisible dans ses choix, pourrait être tenté par cette solution rassurante… ou préférer miser sur un nouveau profil.

Un retour qui fait rêver… mais encore incertain

Pour les supporters du FC Nantes, l’idée séduit. Un retour aux sources, avec un entraîneur capable de redonner une identité au club.

Mais pour l’instant, rien n’est acté.

Dans un contexte aussi instable, une seule certitude : le dossier du futur entraîneur nantais ne fait que commencer.