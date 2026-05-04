FC Nantes : Un ex du RC Lens a gentiment recalé Nantes à cause des Kita

Le FC Nantes continue de traîner ses incertitudes… et cette fois, c’est une révélation qui risque de faire parler. Alors que le club cherchait désespérément un nouvel élan après le départ de Luis Castro l’hiver dernier, une piste crédible aurait pu changer le cours de la saison : celle de Will Still.

Un profil jeune, ambitieux, déjà reconnu pour son travail du côté du RC Lens… et pourtant, rien ne s’est concrétisé. La raison ? Une décision mûrement réfléchie du technicien lui-même.

Will Still dit non : un choix assumé

Invité sur la chaîne Ligue1+, Will Still s’est exprimé sans détour sur cette opportunité qu’il a finalement refusée. Une décision qui n’a rien d’anodin, tant le contexte nantais semblait offrir une porte d’entrée idéale pour rebondir.

« Il y a quelques mois, il y a eu des discussions avec la famille Kita. C’était un choix personnel. Je n’avais pas envie de me mettre dans une mission où je ne savais pas toutes les choses qu’il s’y passait. »

Derrière ces mots, une réalité bien connue dans le monde du football : la prudence face à des environnements instables. Le coach belge a préféré écouter son instinct plutôt que de foncer tête baissée.

La gestion Kita toujours au cœur des débats

Impossible de ne pas évoquer la famille Waldemar Kita, souvent pointée du doigt dans les décisions sportives du club. Cette situation semble avoir pesé dans la balance pour Will Still, soucieux de garder le contrôle sur son projet professionnel.

« Je devais aussi faire un choix pour moi. J’avais décidé de prendre du recul, de prendre du temps et je n’avais pas envie de prendre les mauvais choix, les mauvaises décisions. Donc j’ai GENTIMENT décliné. »

Un refus poli, mais lourd de sens. Car au-delà de l’opportunité sportive, c’est bien la structure globale du club qui semble avoir freiné le technicien.

Nantes, un grand club… mais en perte de repères

Malgré ce refus, Will Still n’a pas manqué de souligner le prestige du FC Nantes. Un respect évident pour l’histoire des Canaris, aujourd’hui contrasté par des résultats préoccupants.

« Encore une fois, Nantes est un grand club avec une riche histoire donc j’étais flatté. Mais c’était le meilleur pour moi. »

Pendant ce temps, c’est Ahmed Kantari qui a pris les rênes… pour un bilan catastrophique : 2 victoires pour 8 défaites, l’un des pires de l ისტორი du club.

Et si tout avait été différent ?

La question reste en suspens : que se serait-il passé si Will Still avait accepté ? Le FC Nantes aurait-il évité cette spirale négative ?

Difficile à dire. Mais une chose est sûre : ce refus illustre parfaitement les défis actuels du club. Attirer des profils prometteurs devient compliqué quand l’environnement ne rassure pas.

Et pour Nantes, le chantier reste immense.