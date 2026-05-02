FC Nantes : Halilhodzic coupable d’un énorme mensonge avant de cartonner l’OM

Si le FC Nantes vient de claquer l’OM 3-0 ce samedi, le discours de Vahid Halilhodzic en avant-match a fait réagir. En conférence de presse, l’entraîneur bosnien a affirmé qu’il vivait la première série de six matches sans gagner de sa carrière. Une déclaration rapidement remise en question par les faits historiques rapportés par L’Équipe.

Une série inquiétante à Nantes… mais pas inédite

Depuis son retour sur le banc nantais le 10 mars et juste avant le match contre l’OM, Halilhodzic n’avait toujours pas remporté le moindre match. Les Canaris ont enchaîné trois défaites (Strasbourg, PSG, Rennes) et trois nuls (Metz, Auxerre, Brest), soit six rencontres sans victoire, même si son équipe a mis fin à cette disette.

Mais contrairement à ce qu’il a déclaré, cette série n’est absolument pas une première dans sa longue carrière d’entraîneur.

Des précédents bien plus longs et plus lourds

L’histoire statistique contredit directement les propos du coach nantais. En 1994, alors à l’AS Beauvais, Halilhodzic a connu une période bien plus difficile : 17 matches consécutifs sans victoire, entre janvier et mai, avec 10 nuls et 7 défaites.

Du côté du LOSC, entre janvier et février 2002, il a également enchaîné six matches sans succès, soit exactement la même série qu’aujourd’hui, mais sans que cela constitue une première. À cela s’ajoutent plusieurs passages compliqués au PSG, notamment lors de la saison 2004-2005, marquée par une longue période de résultats négatifs en championnat et en Ligue des champions, avec jusqu’à neuf matches sans victoire d’affilée à l’été et à l’automne.

Dans le contexte actuel, cette déclaration peut aussi être interprétée autrement. Halilhodzic a visiblement cherché à protéger son groupe et à minimiser la gravité de la situation. Mais peu importe, car il a fallu en parler pour que Nantes gagne enfin un match !