OM : Stéphane Richard s’est pris un énorme vent pour le dossier le plus chaud de l’été

L’OM poursuit sa réorganisation en interne à l’approche d’un été décisif. Alors que Medhi Benatia va quitter ses fonctions de directeur sportif, le club phocéen multiplie les pistes pour lui succéder. Mais plusieurs dossiers se compliquent déjà, entre refus et concurrence européenne accrue.

L’OM vit une fin de saison sous haute tension, aussi bien sur le terrain qu’en coulisses. Toujours en course pour une qualification européenne, le club doit en parallèle structurer son avenir avec la nomination imminente d’un nouveau directeur sportif.

Le départ de Medhi Benatia, prévu à l’issue de la saison, oblige la direction à accélérer sur un dossier devenu prioritaire dans la nouvelle organisation mise en place autour du président Stéphane Richard.

Une short-list élargie mais fragile

Depuis plusieurs semaines, l’OM explore de nombreux profils pour occuper ce poste stratégique. Parmi les noms évoqués figurent notamment Grégory Lorenzi, Mathieu Bodmer ou encore Julien Fournier, qui a rencontré Excel Sports Management, cabinet mandaté par l’OM, selon Foot Mercato.

D’autres pistes plus prestigieuses ont également été étudiées, comme Paul Mitchell ou Cristiano Giuntoli. L’ancien de l’AS Monaco ne viendra pas, tandis que le dirigeant italien est intéressé par le projet olympien mais dispose de plusieurs pistes, dont l’AS Rome comme relayé sur notre site.

George Syrianos, un profil moderne… mais un refus

Parmi les options explorées par Marseille, le nom de George Syrianos a également émergé, toujours selon FM. Actuel directeur sportif de Nottingham Forest, il s’est imposé comme un dirigeant reconnu pour son travail basé sur la data et sa gestion financière rigoureuse.

Architecte de la progression du club anglais et de son retour au premier plan, il incarnait un profil moderne apprécié par les décideurs marseillais.

Mais selon FM, le dirigeant germano-grec a finalement décliné la proposition de l’OM. En cause : un manque de visibilité sur la situation financière du club et des incertitudes sur sa marge de manœuvre dans le projet sportif.

Un signal inquiétant pour le projet marseillais

Ce refus illustre une difficulté plus large pour l’OM : convaincre des profils internationaux de premier plan. Malgré son attractivité historique, le club semble encore freiné par un manque de stabilité structurelle et des zones d’ombre dans son organisation sportive.

Le choix du futur directeur sportif sera déterminant pour la suite du projet : recrutement, stratégie sportive, vision à long terme… tout repose sur ce poste clé.

À l’approche du mercato, l’OM se retrouve donc face à une équation complexe : trouver le bon profil, rapidement, dans un contexte où plusieurs pistes se referment déjà.