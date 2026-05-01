OM Mercato : le vestiaire olympien fissuré par un joueur désormais sur le départ ?

Le nom de Facundo Medina revient avec insistance sur le marché des transferts. Le défenseur argentin, qui a fait parler de lui ces derniers jours pour ses propos très salés envers ses coéquipiers, attire désormais l’attention du Besiktas, qui envisagerait sérieusement de recruter le joueur dès la fin de saison.

Besiktas cible un profil clé pour sa défense

Le club stambouliote prépare déjà son mercato estival et aurait identifié Facundo Medina comme une priorité pour renforcer son secteur défensif. Selon plusieurs sources de la presse turque, le profil du joueur plaît fortement au staff technique du Besiktas, séduit par sa polyvalence, sa qualité de relance et sa capacité à évoluer aussi bien dans l’axe que sur le côté gauche de la défense.

Déjà évoqué en mars dernier, l’intérêt du Besiktas semble se confirmer et pourrait déboucher sur une offre concrète dans les prochains mois.

Un dossier lié à la situation contractuelle du joueur

Âgé de 26 ans, Facundo Medina appartient toujours au RC Lens, mais son avenir est étroitement lié à son passage à l’OM. Le club marseillais dispose en effet d’une obligation d’achat estimée autour de 18 millions d’euros, qu’il va donc lever en fin de saison.

Une fois cette option activée, l’OM pourra alors être ouvert à une revente immédiate, notamment en cas d’offre intéressante, ce qui ouvre la porte à une manœuvre du Besiktas.

Une concurrence déjà en place à Istanbul

Le club turc n’est cependant pas dans l’urgence. Besiktas dispose déjà de plusieurs défenseurs dans son effectif, mais cherche à renforcer la concurrence, notamment sur le côté gauche. Medina pourrait ainsi venir challenger Ridvan Yilmaz dans ce secteur.

Actuellement 4e du championnat turc, Besiktas souhaite reconstruire un effectif plus compétitif pour la saison prochaine et cible des joueurs expérimentés issus de grands championnats européens.

Medina pointé du doigt dans le vestiaire

Titulaire régulier à l’OM, Facundo Medina réalise une saison globalement assez mitigée, à l’image du collectif, et s’est récemment mis à dos le vestiaire à cause de ses propos tenus dans les médias ces derniers jours.

Mais son avenir reste totalement ouvert : entre levée d’option d’achat, stratégie financière de l’OM et intérêt de clubs étrangers, l’été 2026 pourrait être décisif.