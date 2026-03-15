OM Mercato : un titulaire de Beye vers un départ, une porte de sortie s’est ouverte

Assez décevant depuis son arrivée l’été dernier en provenance du RC Lens, Facundo Medina a vu un club turc s’intéresser à lui.

Alors que l’OM traverse une période délicate en championnat et en compétitions nationales, l’avenir de certains éléments de l’effectif commence à faire parler dans la presse mercato. Parmi eux, Facundo Medina, défenseur international argentin actuellement prêté par le RC Lens, serait dans le viseur d’un club turc ambitieux pour le prochain mercato estival.

Un intérêt turc concret, Besiktas en pôle

Selon les dernières informations publiées par un média turc, un club de la Süper Lig turque se serait positionné sur le dossier Medina en vue d’un transfert lors du prochain mercato.

Plus précisément, des sources évoquent la piste Besiktas, qui serait prêt à monter une offensive pour s’attacher les services de l’international argentin.

Pourquoi ce possible départ ?

Arrivé à Marseille l’été dernier sous la forme d’un prêt en provenance du RC Lens, Medina n’a pas toujours répondu aux attentes sur la durée de la saison, tant sur le plan individuel que collectif. Cette situation, conjuguée à un besoin de l’OM de rééquilibrer ses finances et son effectif, pourrait pousser le club à étudier une vente si une offre satisfaisante venait à se concrétiser. Sous Habib Beye, il retrouve peu à peu un rôle de titulaire.

Pour rappel, l’option d’achat obligatoire de Medina est évaluée à 18 millions d’euros hors bonus, que l’OM devra verser au RC Lens. On imagine donc mal Marseille brader son défenseur.

Ce possible intérêt turc s’ajoute à un contexte où l’OM cherche à restructurer sa défense, après l’arrivée de plusieurs recrues la saison passée et les critiques autour des performances générales. La saison en cours a en effet montré que le secteur défensif marseillais reste une priorité pour le club, tant sur le plan sportif que stratégique.

Quelles conséquences pour Marseille et Medina ?

Si une offre concrète venait à être formulée par Besiktas ou un autre club turc de premier plan, l’OM pourrait se retrouver à un carrefour important de son mercato . Réinvestir le montant de la vente pour renforcer d’autres secteurs clés du terrain, et régler un dossier contractuel qui n’a pas encore vu Medina s’imposer pleinement.

Du côté du défenseur, une expérience à l’étranger, hors Ligue 1, permettrait à Medina de se relancer et de retrouver une dynamique plus favorable à ses ambitions personnelles. Reste à savoir si ce projet turc se concrétisera d’ici l’ouverture du prochain mercato.