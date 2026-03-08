OM : Medina dévoile la recette pour retourner les supporters !

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

L’Olympique de Marseille a retrouvé un peu de sérénité après sa victoire ce week-end. Un succès important qui permet au club phocéen de calmer temporairement la tension autour de l’équipe. Ces derniers jours, la colère d’une partie des supporters s’était exprimée de manière très virulente lors du déplacement à Toulouse. Une banderole particulièrement dure — « Vous êtes des merdes » — avait été déployée par certains Ultras, illustrant la frustration qui entoure la saison olympienne. Face à cette situation, l’entraîneur Habib Beye et le défenseur Facundo Medina ont tous deux pris la parole.

Beye assume la pression marseillaise

Habib Beye n’a pas cherché à minimiser l’impact de cette banderole sur son groupe. Selon lui, jouer à Marseille implique d’accepter une pression permanente.

Le technicien olympien estime que les supporters ont le droit d’exprimer leur frustration lorsque les résultats ne correspondent pas aux attentes.

« Ils sont forcément impactés parce qu’ils voient, entendent et vivent tout… mais il faut l’accepter quand on est à Marseille. Les supporters ont le droit de s’exprimer ainsi. »

Pour Beye, la seule manière de répondre à ces critiques reste simple : gagner sur le terrain.

Une victoire pour relancer la dynamique

Le succès obtenu ce week-end représente donc bien plus que trois points pour l’OM. Il permet de relancer la dynamique sportive et d’apaiser, au moins temporairement, les tensions avec le public.

Habib Beye espère désormais que son équipe pourra enchaîner les résultats positifs.

« Pour ramener les supporters avec nous, il fallait avoir de la vie, du courage et remporter ce match de la sorte. »

Avec neuf journées encore à disputer, la bataille pour le podium reste ouverte.

Medina prône l’état d’esprit guerrier

Après la rencontre, Facundo Medina a également pris la parole au micro de Ligue 1+. Le défenseur argentin a insisté sur l’importance de l’attitude affichée par les joueurs.

Pour lui, l’OM doit avant tout retrouver un état d’esprit combatif.

« On était obligé de réagir. Quand on est un club comme l’OM, avec tout ce qu’il vient de se passer… franchement, c’était bien, il faut continuer. »

Selon Medina, la priorité absolue reste la solidarité collective.

« S’il faut se mettre tous derrière pour aller chercher une victoire, c’est le plus important. »

Une mentalité qui peut séduire le Vélodrome

Le discours du défenseur argentin résume parfaitement ce que les supporters marseillais attendent de leur équipe : de l’engagement, du courage et un esprit de combat permanent.

À Marseille, le public pardonne rarement le manque d’implication, mais il sait reconnaître les équipes qui se battent jusqu’au bout.

Si l’OM parvient à conserver cet état d’esprit lors des prochaines rencontres, le climat autour du club pourrait rapidement s’apaiser.

Et dans un stade Vélodrome redevenu uni derrière son équipe, les ambitions marseillaises pourraient bien reprendre de la hauteur.