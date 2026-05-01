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OM Mercato : après les tensions, l’IA revoit ses prédictions au sujet de l’avenir de Greenwood

Par Bastien Aubert - 1 Mai 2026, 16:00
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L'OM aux abois

Le contexte autour de Mason Greenwood à l’OM, marqué par des signaux d’isolement et une adaptation encore incomplète, modifie légèrement les projections de son avenir selon les modèles d’analyse de données.

L’OM reste la destination la plus probable, mais les chances de le voir rester sont désormais estimées à 48 % (contre une zone plus haute auparavant). Le modèle considère que :

  • le joueur reste important sportivement
  • mais que l’intégration humaine et collective n’est pas totalement fluide
  • et que la fin de saison sera déterminante

Liga : option la plus crédible en progression

La Liga gagne du terrain avec 24 % de probabilité. Les clubs espagnols restent perçus comme les environnements les plus adaptés à son profil technique. Dans ce scénario, l’OM pourrait être tenté de capitaliser sur une valeur marchande intéressante si une offre arrive. Pour l’heure, seul l’Atlético Madrid semble intéressé.

Arabie saoudite : pression financière possible

L’Arabie saoudite monte légèrement à 18 %. L’IA met en avant un facteur simple : si un gros contrat arrive, la décision devient davantage économique que sportive.

Paris FC : outsider en progression

Le Paris FC reste une option marginale mais en hausse à 6 %. Le modèle le considère uniquement dans le cadre d’un projet structuré avec rôle central garanti.

Autres clubs européens

Le reste (Italie, Allemagne, opportunités secondaires) représente 4 % cumulés. La Juventus Turin et le Borussia Dortmund sont cités, sans approche concrète auprès du joueur, mais payent aux yeux de l’IA un style de football qui ne conviendrait pas à ses qualités.

Lecture globale IA

  • OM : 48 % (en baisse)
  • Liga : 24 %
  • Arabie saoudite : 18 %
  • Paris FC : 6 %
  • • autres : 4 %

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

02/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

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