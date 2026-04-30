Ancien directeur général de l’ASSE (2010-2015) et de l’OM (2022-2024), Stéphane Tessier souhaite racheter le Clermont Foot.

Le Clermont Foot pourrait bien vivre un tournant majeur dans les prochains mois. En coulisses, un projet de rachat prend de l’ampleur, porté par un visage bien connu du football français : Stéphane Tessier. Ancien directeur général de l’ASSE (2010-2015) puis de l’OM (2022-2024), il a confirmé son ambition de devenir propriétaire du club auvergnat.

« Je confirme mon souhait de racheter le club. On est entrés en négociation. Si cela doit se faire, c’est en tout cas avant la fin de la saison. Après, ce sera trop tard. Là-dessus, je suis très clair », explique-t-il dans les colonnes de La Montagne.

Un projet territorial assumé

Au-delà de l’aspect purement financier, Stéphane Tessier insiste sur la philosophie de son projet. L’idée serait de construire un club ancré dans son territoire, avec une identité forte et une ambition sportive durable. « Le but est de faire un club territorial, ou régional si vous préférez, avec de vraies ambitions sportives », poursuit-il.

Mais ce projet est aussi conditionné par un point essentiel : le maintien du Clermont Foot en Ligue 2. Pour lui, une relégation en National compliquerait fortement la mise en place de cette stratégie à moyen terme.

Dans son discours, l’ancien dirigeant de l’ASSE et de l’OM défend une approche presque à contre-courant des tendances actuelles du football. « Mon idée n’est pas de faire un projet individuel, mais un projet régional avec une force collective », insiste-t-il. Il va même plus loin en évoquant une volonté de s’éloigner des logiques de centralisation et des projets jugés trop déconnectés des territoires.

Pour Tessier, Clermont représente une opportunité intéressante : un club à taille humaine, capable de devenir un point d’ancrage fort dans une région où le football professionnel cherche encore une stabilité durable. « Clermont a un vrai intérêt. On peut structurer quelque chose ici. C’est le petit dernier de la région mais il peut être un élément fédérateur », affirme-t-il.

Si les discussions se poursuivent, une décision devra être prise rapidement, avant la fin de la saison. Passé ce délai, le projet pourrait tout simplement tomber à l’eau. Une chose est sûre : l’avenir du Clermont Foot pourrait basculer très vite, avec un ancien dirigeant bien connu du football français prêt à reprendre les commandes.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

02/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)