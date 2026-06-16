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FRANCE

Stade Rennais Mercato : la grande priorité de l’été a fuité !

Par Fabien Chorlet - 16 Juin 2026, 10:00
Franck Haise (Stade Rennais)

Après Gonçalo Oliveira, le Stade Rennais voudrait encore frapper fort en défense cet été.

Alors que le mercato estival a officiellement ouvert ses portes ce lundi, le Stade Rennais a déjà bouclé deux arrivées cet été : celles d’Adrien Thomasson et de Gonçalo Oliveira. Mais le Portugais, qui devrait débarquer en provenance de Benfica contre un chèque estimé à 3,5 millions d’euros, ne devrait pas être le seul défenseur central recruté par le club Rouge et Noir durant cette intersaison.

Rennes cherche un taulier en défense centrale

Selon les informations d’Ouest-France, les dirigeants rennais feraient du recrutement d’un défenseur central expérimenté leur priorité estivale et seraient prêts à investir pour trouver le profil recherché. « La quête d’un défenseur central dominant, leader et expérimenté – presque une vieille rengaine à Rennes – est une priorité sur laquelle le club travaille activement, prêt aussi à y mettre quelques moyens financiers », explique le quotidien régional.

Les pensionnaires du Roazhon Park souhaiteraient ainsi renforcer un secteur défensif qui a parfois montré des limites la saison passée. L’objectif serait de mettre la main sur un joueur capable d’apporter immédiatement son expérience, son leadership et sa solidité afin d’encadrer les plus jeunes éléments de l’effectif.

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