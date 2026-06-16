ASSE : Kilmer Sports face à un dilemme à 3 M€ !

Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

L’ASSE va devoir trancher un dossier sensible dans les prochaines semaines. Prêté cette saison à Saint-Étienne, Abdoulaye Kanté ne sera pas automatiquement conservé. L’option d’achat incluse dans son prêt ne s’est pas déclenchée, puisque les Verts ne sont pas montés en Ligue 1. Désormais, Kilmer Sports doit décider s’il faut investir 3 millions d’euros pour garder le jeune milieu ivoirien.

Sur le papier, le dossier a de quoi faire réfléchir. À 20 ans, Kanté connaît déjà le club, le vestiaire, le championnat et les exigences de la Ligue 2. Mais avec l’arrivée d’Ian Cathro sur le banc, la vraie question n’est plus seulement de savoir si Kanté est un bon joueur. Elle est surtout de savoir s’il correspond au football que le nouveau coach veut installer.

Kanté, un profil de récupérateur pur

Les données confirment une chose : Abdoulaye Kanté a de vraies qualités défensives. Il intercepte beaucoup de ballons, dispute énormément de duels et possède une grosse activité physique. Dans un championnat aussi rugueux que la Ligue 2, ce profil a forcément de la valeur.

Son rapport Data’Scout le classe notamment parmi les milieux récupérateurs intéressants du championnat. Il ressort fort dans l’impact, les interceptions, les courses à haute intensité et l’agressivité sans ballon. À seulement 20 ans, il a déjà montré qu’il pouvait exister dans une équipe qui a besoin de densité et de volume au milieu.

Pour une ASSE qui devra encore se battre dans un championnat exigeant, garder un joueur déjà intégré, jeune et capable de gratter des ballons peut sembler logique. À 3 millions d’euros, l’opération peut même ressembler à une opportunité si le club croit en sa progression.

Le problème Cathro change tout

Mais l’arrivée d’Ian Cathro modifie profondément la lecture du dossier. Le technicien écossais veut construire une équipe capable de repartir proprement de derrière, de multiplier les passes, de progresser par la circulation et de casser les lignes avec qualité.

À Estoril, son projet reposait sur une construction patiente, une vraie maîtrise du ballon et une capacité à faire vivre le jeu depuis les premières relances. Dans ce contexte, le rôle du milieu défensif devient essentiel. Il ne doit pas seulement récupérer. Il doit aussi orienter, se rendre disponible, fluidifier et participer à la sortie de balle.

Et c’est là que le cas Kanté devient plus délicat. Le Stéphanois tient plutôt bien le ballon quand il l’a, avec une précision de passe intéressante. Mais il ne le réclame pas assez, ne progresse pas suffisamment balle au pied et n’apporte pas encore assez dans la création. Son profil reste davantage celui d’un récupérateur que d’un véritable régulateur.

3 M€, une somme à bien utiliser

Dans un mercato où l’ASSE doit remodeler son effectif, chaque million comptera. Débourser 3 millions d’euros pour Kanté, ce n’est pas anodin. Ce choix peut avoir des conséquences sur les autres dossiers, notamment au milieu de terrain.

Lever l’option, ce serait miser sur la continuité. L’ASSE sécuriserait un joueur qu’elle connaît, avec une vraie marge de progression et des qualités déjà identifiées. Ce serait aussi éviter de repartir de zéro à un poste important.

Mais ne pas lever l’option permettrait de libérer une enveloppe pour chercher un profil plus compatible avec le projet Cathro. Un joueur plus à l’aise dans la relance, plus impliqué dans la construction et capable de devenir le premier moteur du jeu stéphanois.

Le vrai dilemme de Kilmer Sports

Le dossier Abdoulaye Kanté résume parfaitement le virage que l’ASSE doit prendre. Le club ne doit plus seulement empiler des bons joueurs de Ligue 2. Il doit construire un effectif cohérent avec une idée de jeu claire.

Kanté a des qualités. Il peut rendre service. Il peut même devenir un élément utile dans une rotation ou dans certains matchs où l’ASSE aura besoin d’impact et de récupération. Mais à 3 millions d’euros, Kilmer Sports doit se demander s’il est indispensable au projet de Cathro.

La réponse est nuancée. Kanté est un bon joueur de Ligue 2, mais il n’est peut-être pas le profil idéal pour devenir la sentinelle relanceuse du nouveau Saint-Étienne. Si les Verts lèvent l’option, ils devront l’entourer de joueurs capables de porter la construction du jeu à sa place.

À Kilmer Sports de trancher désormais : miser sur le connu, ou utiliser ces 3 millions d’euros pour trouver un milieu plus adapté au football que Cathro veut imposer dans le Forez.