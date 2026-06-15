ASSE : un ancien chouchou du Chaudron veut devenir entraîneur

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Fraîchement retraité des terrains, Josuha Guilavogui n’a visiblement pas l’intention de s’éloigner du football. L’ancien milieu de terrain de l’ASSE, formé dans le Forez, vient de mettre un terme à sa carrière professionnelle après une dernière aventure à Leeds. Mais à 35 ans, l’ancien Stéphanois pense déjà à la suite.

Et cette suite pourrait bien s’écrire sur un banc de touche. Dans les colonnes de L’Équipe, Josuha Guilavogui a affiché clairement son ambition : devenir entraîneur.

Guilavogui tourne la page joueur

Fin mai 2026, Josuha Guilavogui a officialisé la fin de sa carrière de footballeur professionnel. Une carrière riche, marquée par son passage fondateur à l’ASSE, son club formateur.

Avec les Verts, le milieu de terrain a disputé 120 matchs, inscrit 9 buts et délivré 2 passes décisives. Il restera surtout associé à la victoire en Coupe de la Ligue 2012-2013, un titre historique pour tout un peuple stéphanois.

Passé ensuite par l’Atlético de Madrid, Wolfsburg, Bordeaux, Mayence ou encore Leeds, Guilavogui quitte les terrains avec une solide expérience du très haut niveau et une vraie connaissance du football européen.

Une reconversion déjà dans un coin de sa tête

L’ancien international français ne veut pas simplement rester spectateur. Il veut transmettre, diriger, bâtir. Dans L’Équipe, il a confié son envie de tenter sa chance comme entraîneur.

« Je vais tenter ma chance en tant qu’entraîneur. C’est quelque chose qui me motive », a expliqué Josuha Guilavogui. Une volonté nourrie par plusieurs de ses anciens coachs, qui l’encouragent dans cette direction.

L’ancien Vert cite notamment Niko Kovac, David Guion, Mark van Bommel ou encore Aaron Briggs parmi ceux qui l’ont poussé à envisager cette voie. Des influences variées, entre rigueur allemande, exigence tactique et culture du management.

Commencer par la réserve avant de viser plus haut ?

Josuha Guilavogui ne veut pas brûler les étapes. Il sait que devenir entraîneur demande du temps, de l’apprentissage et des diplômes. Son idée serait d’abord de débuter progressivement, pourquoi pas avec une réserve.

« J’ai envie de transmettre. En commençant pourquoi pas par la réserve, un peu comme Dante, nommé coach des U23 du Bayern Munich. Avec l’objectif d’entraîner au plus haut niveau », a-t-il confié.

Un discours lucide, mais ambitieux. Guilavogui ne cache pas son envie d’aller loin dans ce nouveau métier. Il sait que les trajectoires sont multiples, mais il veut ouvrir les bonnes portes.

L’Allemagne, son terrain de jeu idéal ?

Pour sa reconversion, l’ancien Stéphanois regarde notamment vers l’Allemagne. Un choix logique, puisqu’il y a passé une grande partie de sa carrière, notamment à Wolfsburg et Mayence.

« J’aimerais bien entraîner en Allemagne, c’est le championnat que je connais le mieux », a-t-il reconnu.

Avec sa connaissance de la Bundesliga, sa maîtrise de plusieurs cultures footballistiques et son vécu dans des vestiaires exigeants, Guilavogui pourrait rapidement intéresser des clubs à la recherche d’un jeune coach en devenir.

Un amoureux du jeu de possession

Sur le plan tactique, Josuha Guilavogui a déjà des idées fortes. Alors que le gegenpressing est devenu une référence dans le football moderne, l’ancien milieu défensif assume une autre sensibilité.

« Aujourd’hui, on parle beaucoup de gegenpressing. Moi, je suis plutôt un fervent admirateur du jeu de possession. Les équipes qui ont du succès sont celles qui ont l’art de maîtriser le ballon », a-t-il expliqué.

Un choix intéressant pour un joueur qui a longtemps évolué dans des rôles de récupération et d’équilibre. Guilavogui semble vouloir construire une identité basée sur la maîtrise, la transmission du ballon et l’organisation collective.

L’adrénaline du terrain lui manque déjà

Comme beaucoup d’anciens joueurs, Guilavogui aurait pu imaginer une coupure nette avec le quotidien du football. Mais l’envie de retrouver l’adrénaline du terrain est déjà là.

« Comme tous les joueurs, quand j’étais jeune, je me disais : jamais je ne serai entraîneur. Mais si tu es vraiment amoureux du football, tu as envie de retrouver cette adrénaline-là, les crampons, les séances », a-t-il confié.

L’ancien Vert veut retrouver cette intensité, mais sous un autre rôle. Celui de manager, de guide, de meneur d’hommes. Il cite notamment Diego Simeone, croisé à l’Atlético de Madrid, comme une figure marquante.

Un futur coach marqué par son passé stéphanois

Formé à l’ASSE, Josuha Guilavogui a grandi dans un club où la transmission, l’exigence et l’attachement au maillot ont une vraie importance. Ce vécu pourrait évidemment l’accompagner dans sa future carrière d’entraîneur.

Son ambition est claire : rassembler des individus différents derrière une idée commune. Une phrase qui résume bien ce que pourrait être son futur style de management.

Reste désormais à passer les diplômes, trouver le bon projet et franchir une première étape. Mais une chose est sûre : Josuha Guilavogui n’a pas fini avec le football.

Après avoir porté le maillot vert, l’ancien Stéphanois rêve désormais d’écrire une nouvelle histoire. Cette fois, depuis le banc de touche.