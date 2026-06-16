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FRANCE

FC Nantes Mercato : les Kita ont bouclé leur première recrue estivale !

Par Fabien Chorlet - 16 Juin 2026, 12:10
Maxime Dupé sous les couleurs de l'OGC Nice

Maxime Dupé devrait bien devenir la première recrue estivale du FC Nantes.

Attendue depuis plusieurs semaines, la signature libre de Maxime Dupé au FC Nantes était conditionnée à la validation de Michel Der Zakarian. Et le nouvel entraîneur des Canaris aurait bel et bien donné son feu vert à cette arrivée.

Maxime Dupé va faire son retour à Nantes

Et pour cause, selon les informations d’Ouest-France, Maxime Dupé devrait faire son retour au FCN cet été, lui qui a déjà porté les couleurs jaune et verte entre 2008 et 2020. En fin de contrat avec l’OGC Nice, le gardien de 34 ans se serait engagé pour deux saisons, assorties d’une année supplémentaire en option, avec le club des bords de l’Erdre. Il aurait lui aussi attendu la nomination du nouvel entraîneur pour confirmer son intérêt et les contacts noués en fin de saison.

NAprès avoir prolongé Frédéric Guilbert, les dirigeants du FC Nantes tiendraient ainsi leur première recrue estivale.

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