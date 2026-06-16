Après l’arrivée d’Ian Cathro sur le banc des Verts, l’ASSE aurait des vues sur un milieu de terrain du Rodez AF en Ligue 2.

Le chantier est lancé. Avec l’arrivée d’Ian Cathro sur le banc stéphanois, l’ASSE s’active désormais pour renforcer son effectif et préparer au mieux la nouvelle saison. Parmi les pistes étudiées, un milieu de terrain de Ligue 2 aurait retenu l’attention des dirigeants des Verts.

Mendes, grosse saison à Rodez

Selon Peuple Vert, l’ASSE s’est renseignée fin mai sur Jordan Mendes, l’un des hommes forts du Rodez Aveyron Football lors du dernier exercice. Si le dossier n’aurait pas encore franchi un cap décisif, le profil du joueur serait bel et bien apprécié dans le Forez. À seulement 22 ans, Jordan Mendes sort d’une saison particulièrement convaincante sous les couleurs ruthénoises. Titulaire régulier dans l’entrejeu du RAF, il a disputé 30 rencontres de Ligue 2 et délivré deux passes décisives.

Surtout, son activité, sa capacité à récupérer les ballons et son volume de jeu ont fait de lui l’un des éléments les plus fiables de l’équipe aveyronnaise. Les supporters de l’ASSE se souviennent d’ailleurs forcément de lui. Mendes faisait partie du groupe de Rodez qui avait croisé la route de l’ASSE lors des play-offs d’accession en L1. Malgré une belle résistance, le club aveyronnais avait finalement été éliminé aux tirs au but par les Verts au terme d’une confrontation particulièrement disputée.

D’autres pistes au milieu explorées par l’ASSE

Le profil du milieu portugais correspondrait à plusieurs critères recherchés par la cellule de recrutement stéphanoise. Jeune, déjà expérimenté en Ligue 2 et doté d’une marge de progression importante, il pourrait s’inscrire parfaitement dans la stratégie mise en place par Kilmer Sports Ventures depuis son arrivée aux commandes du club. Toutefois, le dossier s’annonce loin d’être simple. Jordan Mendes est sous contrat avec Rodez jusqu’en 2028, ce qui place le RAF en position de force dans d’éventuelles négociations.

De plus, sa valeur marchande est actuellement estimée à deux millions d’euros selon Transfermarkt, un montant conséquent pour un joueur évoluant encore en Ligue 2. Peuple Vert précise également que d’autres pistes sont actuellement étudiées pour renforcer le milieu de terrain de l’ASSE. La direction ne souhaite donc pas mettre tous ses œufs dans le même panier et continue d’explorer plusieurs profils afin d’offrir à Ian Cathro un effectif capable de répondre à ses exigences.