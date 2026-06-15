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ASSE Mercato : la priorité estivale de Cathro a fuité, c’est une énorme surprise !

Par Bastien Aubert - 15 Juin 2026, 18:20
Ian Cathro (ASSE)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Auteur d’une excellente première saison en Ligue 2 avec l’ASSE, Kévin Pedro pourrait voir débarquer de la concurrence au mercato estival.

L’été s’annonce chargé dans le Forez. Après avoir retrouvé de l’ambition, l’ASSE veut bâtir un effectif capable de répondre aux exigences d’une saison longue et exigeante. Dans cette optique, plusieurs postes sont étudiés par la cellule de recrutement. Et celui d’arrière droit figure clairement parmi les priorités.

L’ASSE veut doubler le poste de latéral droit 

Pourtant, Kévin Pedro sort d’une saison réussie. Le défenseur de l’ASSE a su saisir sa chance et s’imposer comme l’une des bonnes surprises de l’effectif stéphanois. Ses performances ont convaincu une grande partie des observateurs et lui ont permis de s’installer durablement dans la rotation des Verts. Mais malgré cette progression, la direction ne souhaite pas prendre de risques.

Selon Mohamed Toubache-Ter, les dirigeants stéphanois sont activement à la recherche d’un renfort dans ce secteur : « L’ASSE recherche activement un arrière droit. » Une démarche qui ne remet pas forcément en cause les qualités de Kévin Pedro mais qui répond avant tout à une nécessité d’effectif. « Sainté a besoin d’avoir un effectif large. Tu ne peux pas démarrer une saison avec seulement Pedro », ajoute la même source.

Cathro prépare un groupe plus compétitif à l’ASSE

Cette recherche s’inscrit dans la volonté du staff mené par Ian Cathro de disposer de davantage de solutions tout au long de la saison. Entre les suspensions, les blessures et l’enchaînement des rencontres, l’ASSE souhaite éviter de dépendre d’un seul joueur à un poste aussi important. L’arrivée d’un concurrent direct pourrait donc permettre à Kévin Pedro de poursuivre sa progression dans un environnement plus compétitif, tout en offrant davantage de garanties au staff technique.

À ce stade, rien n’indique que Pedro perde sa place de titulaire. Mais le message envoyé par le club est clair : l’ASSE veut renforcer la profondeur de son effectif sur tous les postes. Le jeune défenseur devra donc continuer à confirmer ses bonnes dispositions pour conserver une longueur d’avance sur les futurs renforts qui pourraient débarquer dans le Forez au cours des prochaines semaines.

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