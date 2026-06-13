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FRANCE

ASSE Mercato : une première recrue attend le feu vert de Ian Cathro

Par Fabien Chorlet - 13 Juin 2026, 11:35
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Abdoulaye Kanté (ASSE)

Prêté avec option d’achat à l’ASSE par Middlesbrough lors de la seconde partie de saison, Abdoulaye Kanté pourrait devenir la première recrue estivale des Verts.

Le dossier Abdoulaye Kanté sera l’un des dossiers à surveiller du côté de l’AS Saint-Étienne cet été. Prêté avec option d’achat par Middlesbrough lors de la seconde partie de saison, le milieu de terrain ivoirien a connu un prêt plutôt réussi chez les Verts, s’imposant comme un élément important de l’entrejeu stéphanois. De quoi pousser l’ASSE à réfléchir sérieusement à un transfert définitif malgré la non montée en Ligue 1.

Une tendance se dégage pour l’avenir de Kanté

Selon Envertetcontretous, la tendance serait à une levée de l’option d’achat d’Abdoulaye Kanté, estimée entre 2,5 et 3 millions d’euros. Les dirigeants foréziens souhaiteraient ainsi conserver définitivement l’international ivoirien cet été. « Le club devrait rapidement se positionner sur Abdoulaye Kanté, prêté avec option d’achat. La tendance est à la poursuite de l’aventure », expliquent nos confrères.

Ian Cathro a le dernier mot

« Mais Ian Cathro aura son mot à dire sur ce dossier avant de le valider définitivement », précisent-ils toutefois. Le nouvel entraîneur stéphanois pourrait donc avoir une influence importante sur l’issue de ce dossier dans les prochaines semaines.

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